記者會被問演技爭議！Jisoo高EQ回應 導演、徐仁國齊聲力挺

韓劇《訂閱男友》首爾記者會，Jisoo（左）、徐仁國。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕串流平台 Netflix 即將推出全新韓國浪漫喜劇影集《訂閱男友》，由女團BLACKPINK成員Jisoo與徐仁國領銜主演，作品預計於3月6日正式上線。劇組日前在首爾舉辦記者會，主要演員與導演一同亮相，為新劇宣傳造勢，其中Jisoo面對外界關注已久的演技話題，也首度正面回應。

記者會現場氣氛原本輕鬆愉快，不過當媒體提及Jisoo過去參與戲劇作品時曾出現的演技評價，並詢問她如何看待外界批評時，現場一度顯得安靜。對此，Jisoo保持微笑回應，表示自己每接演一部作品都會努力挑戰不同角色，也會與導演反覆討論角色設定，希望找到最合適的表現方式。

她進一步提到，這次飾演的角色與自己的年齡相近，因此在詮釋上投注了更多心思，希望能像「穿上合身衣服一樣自然」，並期待觀眾能透過作品看見她新的面貌。談吐從容的態度，也讓不少在場媒體留下深刻印象。

同劇演員徐仁國在受訪時則給予高度肯定，形容Jisoo在拍攝過程中展現出自然又討喜的一面，並稱她的角色魅力十足。導演也透露，Jisoo對角色投入相當多時間與心力。

