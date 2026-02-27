趙寅成親友團他最苦！林周煥驚傳沒戲拍 物流打工拚生計

李光洙（左起）、都敬秀、林周煥、金宇彬、趙寅成是演藝圈好友。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國演員林周煥有著不少死忠粉絲，私下也是「趙寅成親友團」的一員，與金宇彬、李光洙、D.O.都敬秀等人交好。不過近日傳出，林周煥被直擊在電商物流中心工作，十分辛苦，立刻掀起韓國網友熱議。

林周煥演了不少婆媽劇，圖為《三姊妹要勇敢》。（東森提供）

去年一篇爆料發文中，透露林周煥在物流中心上班，相關消息今年被挖了出來。內容指出，林周煥在京畿道利川市的Coupang物流中心工作，他被認出來後還幫忙簽名，林周煥雖然身為演員，不過也有人對他認真的工作態度印象深刻。另外網友也發現，林周煥近期也被發現開TikTok直播，藉此與粉絲網友互動。

林周煥現年43歲，他演出的作品包括《花樣男子》、《Oh 我的鬼神君》、《任意依戀》、《The Game：向著零時》、《三姊弟要勇敢》、《偉大的Show》等等，其中有不少婆媽劇。林周煥在《愛我的間諜》中飾演雙面間諜，在2020年奪下「MBC演技大賞」水木劇男子優秀演技獎，他感性地說自己是第一次拿到寫著「演技」的獎項，除了感謝親朋好友、劇組之外，還特別點名「趙Line」成員，感謝大家一路以來的幫助。

林周煥開直播與粉絲互動。（翻攝自instiz）

所謂的「趙Line」也就是趙寅成親友團，包括趙寅成、車太鉉、金宇彬、李光洙、D.O.都敬秀、金基邦等人交好，林周煥也有參加實境節目《偶然成為社長》與趙寅成同台，幾人常常一起出遊，留下許多珍貴合照，只是韓國演藝圈競爭激烈，林周煥相較於其他好友，在這條路上似乎走得較為顛簸。

林周煥長相帥氣。（翻攝自IG）

林周煥所屬的經紀公司Basecamp Company向韓國媒體證實，林周煥過去確實在作品與作品之間的空白期中前往電商物流中心上班，不過現在已經在準備下一個作品，沒有在物流工作了。其實林周煥所屬的Basecamp Company是由車太鉉、趙寅成在去年共同成立，好友林周煥正是他們的旗下藝人。

韓國網友紛紛表示，「演藝圈不簡單啊」、「聽說李相燁都去拍短劇了」、「我真的好喜歡他的長相跟聲音，希望能接多一點作品QQ」、「感覺現在很多明星都在兼職啊」、「他演技太好了，希望他趕快接到下一個作品」、「他好像真的沒有獲得太多關注欸」、「我忘不了他的角色啊」、「對一個公眾人物來說，做這種事需要一定的勇氣」。不過也有人說，「他可能是去演物流中心員工啊」、「這應該只是為了工作上的安排吧」、「聽說TikTok收入也不錯啊」、「林周煥肯定不會沒錢啦」

