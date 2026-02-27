才宣布千萬寵物旅館停業 潘慧如被控賺黑心錢罕見動怒

潘慧如宣布經營的寵物旅館4月底停業。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如2022年砸近千萬、甚至賣房打造的豪華寵物旅館，日前才宣布將在4月底畫下句點，沒想到卻被質疑「替黑心助糧廠商代言」，對於惡意指控，她態度罕見強硬。

潘慧如回憶這3年半經營寵物旅館，與毛孩共處的點滴，坦言因健康亮紅燈決定止血退場，「心裡真的很不捨、很難過，但也有些無奈。因為身體發出了一些警訊，我必須誠實面對自己。」

潘慧如赴日本宮古島慶生。（翻攝自臉書）

潘慧如昨（26日）一早飛到日本宮古島旅遊慶生，網路上卻冒出質疑聲浪，有人指控她「替黑心助糧廠商代言，不知賺多少代言黑心錢」，她自招其實完全狀況外，「昨天整天沉浸在行程中，幾乎沒有時間滑手機、看新聞或回覆留言，只知道經紀人的手機訊息量早已『大爆炸』」，她心疼經紀人「又要拍攝、又要剪輯，還要處理排山倒海的訊息」，直到晚上回飯店，才看到旅館休業新聞發酵，留言灌爆。

對於被控「賺黑心錢」，潘慧如直指是不實指控，「這類說法已嚴重涉及毀謗，請法律責任自負，也請自重」，同時也嚴正澄清，只要與毛孩有關的公益活動，「我向來是一口答應，盡力配合。出道迄今，所有參與過的每一場公益活動，我從未收取任何一塊錢」。

潘慧如認為「善良是一種選擇」，她說若每一次熱心投入都換來無端揣測，「真的會讓人感到寒心，也會讓更多想伸出援手的人望而卻步」，對她來說，旅館收攤已經夠心痛，如今還被潑髒水，確實雪上加霜，但她最後仍選擇把情緒收好：「我會繼續往更好的方向前進，讓自己更有能力，去做真正對浪孩有幫助的事。」

