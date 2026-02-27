大逆轉！Netflix退出競購華納兄弟 派拉蒙可望勝出

〔記者許世穎／綜合報導〕真的是大逆轉！串流龍頭Netflix在最後關頭宣布，不再提高對華納兄弟的收購報價，這也讓由大衛艾里森領軍的派拉蒙天舞幾乎篤定勝出，成為這場爭奪好萊塢百年片廠的最大贏家。

Netflix共同執行長泰德薩蘭多斯與葛雷格彼得斯於週四（26日）發表聯合聲明，直言這筆交易「在財務上已不再具吸引力」，並強調華納兄弟對Netflix而言，「從來都是在合適價格下的『可有可無』，而非不計代價的『非要不可』。」

請繼續往下閱讀...

華納兄弟收購案出現大逆轉。（路透）

兩人指出，他們原先協商的條件具備為股東創造價值的潛力，也有清晰的監管審查通過路徑，但在必須匹配派拉蒙最新報價的情況下，已不符公司一貫的財務紀律，因此決定退出競逐。

聲明中，兩位執行長也向華納兄弟探索高層致意，感謝總裁兼執行長大衛札斯拉夫、財務長岡納魏登費爾斯、營運長布魯斯坎貝爾、董事布萊德辛格及董事會在整個過程中的審慎與專業。他們表示，若交易成局，Netflix有信心成為華納兄弟旗下經典品牌的優秀管理者，並為美國娛樂產業創造更多製作與就業機會。

隨著Netflix退出，華納董事會稍早已認定派拉蒙的提案為「更優提案」，幾乎確定將正式接受。札斯拉夫隨後表示，Netflix在整個過程中是「非凡的合作夥伴」，並對未來與派拉蒙合併後的發展潛力感到振奮，期待攜手打造能感動全球觀眾的作品。

派拉蒙執行長大衛艾里森的最新報價為每股31美元，並附加多項條件，包括自2026年9月30日後每季向股東支付每股0.25美元的遞延費用，以及若因監管因素導致交易未能完成，將支付70億美元的監管終止費。此外，派拉蒙亦同意負擔華納原須支付給Netflix的28億美元解約金。

若一切順利，Netflix將可儘早取得這筆28億美元，消息公布後，Netflix股價在盤後交易中大漲逾10%，顯示市場對其決策持正面態度。

不過，交易仍須通過美國與歐洲監管機構審查，各州檢察長亦將參與審議。麻州聯邦參議員伊莉莎白華倫已公開抨擊此案為「反壟斷災難」，外界預期相關政治與監管攻防勢必升溫。

另一方面，薩蘭多斯與彼得斯強調，Netflix基本面依然穩健，將持續加碼內容投資。今年預計投入約200億美元製作高品質電影與影集，同時恢復股票回購計畫，持續為會員與股東創造長期價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法