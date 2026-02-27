自由電子報
娛樂 最新消息

過氣男星穿越異世界！粉絲神作《真人快打 II》暴力血腥再升級

〔記者許世穎／綜合報導〕最受粉絲喜愛的遊戲改編電影《真人快打》推出續集《真人快打II》除了首集登場的角色「科爾楊」、「劉康」、「刀鋒索尼婭」、「避寒」悉數回歸以外，粉絲熱烈敲碗的遊戲經典角色「強尼凱吉」、「琪塔娜」也正式於大銀幕亮相，成為本次「真人快打」的重要角色。

真田廣之（中）回歸《真人快打II》飾演「波佐治半藏／魔蠍」。（華納兄弟提供）真田廣之（中）回歸《真人快打II》飾演「波佐治半藏／魔蠍」。（華納兄弟提供）

以影集《幕府將軍》奪得金球戲王的日本男星真田廣之、金球獎最佳男配角淺野忠信也確定回歸，最新釋出的預告中就能看到淺野忠信以「雷電」一角重返陽間，飾演「波佐治半藏／魔蠍」的真田廣之更發狂怒吼「給我過來！」，展現壓迫感十足的殺氣。而「強尼凱吉」由影集《黑袍糾察隊》男星卡爾厄本飾演，在淺野忠信飾演的「雷電」邀請下，從地球穿越至異世界戰場。

卡爾厄本在《真人快打II》化身粉絲熱烈敲碗的遊戲經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）卡爾厄本在《真人快打II》化身粉絲熱烈敲碗的遊戲經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）

首集《真人快打》於2021年上映時備受粉絲喜愛，在爛番茄影評網獲得85%超高觀眾好評，續作延續遊戲與電影的血腥暴力風格，忠於原有題材的奇幻調性，拍出「拳拳到肉、刀刀見骨」的超瘋狂廝殺場面，搭配經典角色們帥氣十足地施展各自專屬血腥終結技還有招牌口頭禪，一秒就讓粉絲回到這個令人熱血沸騰的世界。

《真人快打 II》劇情描述新加入的經典角色強尼凱吉，將展開毫無保留、血腥凶猛的終極對戰，以打敗紹康的黑暗統治，這股邪惡勢力正威脅著陽間與其守護者的存亡。電影以IMAX特製拍攝，將於今年5月包括2D、IMAX、4DX、Atmos、Dolby Cinema、ScreenX 同步上映。

《真人快打II》最新預告：

點圖放大body

