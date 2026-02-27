台日棒球賽「她」炸裂大巨蛋 驚見2NE1夯曲連發

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國2NE1成員Sandara Park炸翻台北大巨蛋！她力挺台日棒球國際交流賽，25日擔任首場嘉賓 Sandara Park壓軸獻唱，精彩演出讓球場瞬間化身大型演唱會。

Sandara Park率領舞者唱跳喜嗨翻。（HUEXIM提供）

為炒熱開幕氣氛，Sandara Park帶來多首個人代表作，穩定唱功與極具感染力的舞台魅力，讓觀眾席歡呼與掌聲此起彼落，整座場館沉浸在熱烈氛圍之中。除了個人歌曲，她更驚喜獻上2NE1經典組曲，熟悉旋律一響起，全場氣氛再度飆升，觀眾齊聲應援，掀起當晚另一波高潮。

事實上，Sandara Park過去也曾受邀為球賽開球，對棒球場氛圍並不陌生，更直言相當喜歡這樣的熱血場景。為了此次演出，她特別量身設計舞台內容與造型，誠意十足，果然讓歌迷驚呼連連。有觀眾直呼：「根本賺到一場演唱會」、「沒想到在棒球場能看到這麼震撼的舞台」，現場觀眾情緒沸騰。

Sandara Park驚喜帶來2NE1組曲。（HUEXIM提供）

本次賽後演出由主辦單位攜手深耕韓國娛樂市場的跨國整合團隊 POPLINE共同策劃。POPLINE長期佈局台韓演藝資源整合與國際 IP 合作，專注跨國藝人合作與大型舞台製作，成功促成Sandara Park 登上台北大巨蛋賽後舞台，展現國際娛樂整合與跨界策劃的專業實力，也為台韓文化交流再添重要里程碑。

