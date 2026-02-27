劉雨柔反擊婚變傳聞！深夜再列3鐵證：一肩扛起所有壓力

劉雨柔反擊婚變傳言。（資料照，中天綜合台提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人劉雨柔與職籃球星胡凱翔婚後育有一女，夫妻過去常在社群分享家庭生活，形象一向甜蜜。不過近日有週刊爆料指出，男方曾向友人傾訴婚姻壓力沉重，甚至一度動念離婚，消息曝光後掀起外界討論。對此，劉雨柔除第一時間表示對爆料內容感到錯愕外，26日深夜再度發文，逐一回應外界質疑，強調自己早已為家庭付出許多心力。

劉雨柔在貼文中坦言，看見報導後思考許久，尤其對於外界質疑「女生沒有分擔壓力」一說感到難以接受。她直言，每個人都在面對生活壓力，卻僅憑一篇報導就否定她的努力，讓她感到不公平，因此決定公開家庭分工情況，為自己發聲。

她列出三點說明家庭實際狀況，首先是親自照顧女兒的責任。劉雨柔表示自己幾乎全天候陪伴孩子成長，沒有仰賴任何後援協助，日常起居與育兒細節都由她一手包辦。

除了育兒責任外，她也提到自己持續工作維持收入來源，負責多項家庭開銷，包括房貸、生活費與孩子相關費用，同時也處理保險等支出。

在家務方面，劉雨柔也強調家中大大小小的工作多由她處理，不論是日常清潔或零碎瑣事，幾乎都親力親為。她反問外界：「都已經做到這個地步了，還算是『沒有分擔壓力嗎』」？

儘管如此，她仍表示，只要自己能力所及，為家庭付出並不覺得委屈。然而面對外界傳言與指控，她認為有必要站出來說明，避免被誤解。