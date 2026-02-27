自由電子報
娛樂 最新消息

許常德重砲兒福聯盟「人生最惡」 怒斥林志嘉、陳尚潔卸責

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案引爆社會怒火，音樂人許常德昨（26日）公開點名兒童福利聯盟董事長林志嘉與女社工陳尚潔「卸責」、「零容忍」，更痛批「人生最惡就是無視自己對生命磨難的責任」，氣憤之情溢於言表。

許常德（圖）為剴剴案重砲兒福聯盟董事長林志嘉、社工陳尚潔卸責。（資料照，記者王文麟攝）許常德（圖）為剴剴案重砲兒福聯盟董事長林志嘉、社工陳尚潔卸責。（資料照，記者王文麟攝）

劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死的案件震撼社會，也讓外界將矛頭指向兒童福利聯盟的監督機制。許常德直言，若非制度出現破洞與主事者卸責，不會讓受害者走上「受盡凌遲的漫漫長路」，他批評有些人一邊領薪佔位、一邊撇清責任，甚至將問題推給「被隱瞞」。

為此，許常德除了公開點名林志嘉怒問「你怎麼覺得你都沒有責任呢？」針對女社工陳尚潔曾對外稱「被保母騙」，他也強烈反擊重砲「騙子只能騙怠忽職守的人」。然而，他認為這些卸責往往是加害者的最強資助，難掩氣憤直斥「人生最惡就是無視自己對生命磨難的責任！」

「如果你的孩子或是你是剴剴，你也是這麼想的嗎？」許常德表態這是零容忍，更質疑整起剴剴案不應僅止於追究基層社工責任，他強調「誰會信兒盟只有一對惡保母和惡社工」，直指案件背後恐涉及更上層的監督失靈與制度問題，即便機構內仍有盡力付出的人，只要監督不力導致1名兒童受害，就是轉善為惡的重大幫凶，呼籲社會持續發聲不要放棄。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

