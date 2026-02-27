自由電子報
娛樂 最新消息

親哥偷保8張死亡險！男星遭兄嫂「私吞酬勞10年」 法院重判結果出爐

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男星、主持人朴修弘的親哥偷買8張死亡險、私吞上億酬勞案判決出爐！大法院重判3年6個月震撼當地演藝圈。這起歷經多年訴訟的侵占案昨（26日）由首爾大法院作出最終裁定，確定朴修弘胞兄朴振洪因挪用公司資金等罪名，遭判處3年6個月有期徒刑；朴振洪的李姓妻子則遭判處1年有期徒刑、緩刑2年，全案定讞。

朴修弘控告親兄、大嫂侵占演出酬勞案，歷經多年訴訟。（翻攝自IG）朴修弘控告親兄、大嫂侵占演出酬勞案，歷經多年訴訟。（翻攝自IG）

朴修弘指控親兄朴振洪於2011年至2021年這10年間，經營其經紀公司「Rael」與「Media Boom」時挪用公司資金與演出酬勞高達數十億韓幣，甚至還替他投保8張高額死亡保險，後於2022年10月遭到檢方起訴。首爾西部地方法院一審於2024年2月判決時，原列朴振洪侵占金額61.7億韓幣（約1.5億台幣），在扣除重複項目後修正為48億韓幣（約1.16億台幣），但法院最終僅認定其中20億韓幣（約4822萬元台幣）構成侵占罪。

案件去年12月進入二審，首爾高等法院認為朴振洪利用家族公司監督機制薄弱的特性，長期濫用弟弟朴修弘信任並涉及帳冊操作與會計處理不當，情節重大而加重量刑至3年6個月，當庭收押；不過，朴振洪以量刑不當為由提出上訴，遭到大法院以非合法上訴理由駁回。同時，二審認定李妻以公司代表及董事身分支領薪資，並將公司資金2600萬韓幣（約57萬台幣）用於無關業務支出，構成侵占行為，裁定1年徒刑、緩刑2年，並完成120小時社會服務，全案定讞。

