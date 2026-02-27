自由電子報
德州撲克協會插旗台北中山區 剪綵嘉賓驚見演藝圈大咖

Win Win Poker盛大剪綵儀式冠蓋雲集，創辦人王奕衡攜手吳宗憲等影視界重量級嘉賓共同見證協會正式啟動。（浪LIVE提供）Win Win Poker盛大剪綵儀式冠蓋雲集，創辦人王奕衡攜手吳宗憲等影視界重量級嘉賓共同見證協會正式啟動。（浪LIVE提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕喜迎元宵佳節，全台智力競技界迎來開春最強盛事「Win Win Poker德州撲克競技協會」26日於台北中山區盛大揭幕，現場星光璀璨，吳宗憲、高捷、喜翔、黃騰浩、吳震亞、吳念軒、林道禹等多位重量級嘉賓齊聚剪綵，展現品牌在名流與演藝圈的強大號召力。

吳宗憲蒞臨Win Win Poker開幕現場，跨界見證智力競技新場域啟動，展現娛樂與競技交流融合的新面貌。（浪LIVE提供）吳宗憲蒞臨Win Win Poker開幕現場，跨界見證智力競技新場域啟動，展現娛樂與競技交流融合的新面貌。（浪LIVE提供）

剪綵儀式冠蓋雲集，除了影視圈大哥與新生代實力派男星親臨助陣，更有 PokerDream、CPG、AJPC、APL 等九大國際賽事品牌代表遠道而來。隨後展開的「名人邀請賽」更集結了國動、小P、胖虎 等跨領域領袖，在牌桌上展開深度的邏輯碰撞。

Win Win Poker創辦人王奕衡於開幕典禮致詞，強調德州撲克為合法且專業的智力競技，並提出「專業化、透明化、精品化」三大核心方向。（浪LIVE提供）Win Win Poker創辦人王奕衡於開幕典禮致詞，強調德州撲克為合法且專業的智力競技，並提出「專業化、透明化、精品化」三大核心方向。（浪LIVE提供）

創辦人王奕衡表示：「德州撲克不只是競技，更是一種全新的社交語言。我們邀請各領域巨星與菁英參與，就是希望透過『以牌會友』，讓大家在專業且舒適的場域中，分享思維對抗的樂趣。」

作為Win Win Poker的靈魂人物，創辦人王奕衡在致詞時感性表示：「德州撲克本質上是極致的心理博弈與邏輯運算，是一項合法正當的智力競技。我們創立協會的初衷，就是要推動產業的精品化與去標籤化，讓台灣玩家能擁有最高標準、與世界接軌的專業形象舞台。」

王奕衡同時身為浪凡網路科技集團董事長，他進一步指出，從策略投資的角度來看，Win Win Poker是集團2026年展現「新力量」的重要標的。透過跨界資源整合，將品牌美學與公關邏輯注入傳統賽事，打造一個極具吸引力的智力社交生態系。

戰鼓舞獅儀式象徵喜氣與新氣象，現場星光璀璨，影視巨頭吳宗憲、高捷、喜翔、黃騰浩、吳震亞、吳念軒、林道禹等多位重量級嘉賓齊聚剪綵。（浪LIVE提供）戰鼓舞獅儀式象徵喜氣與新氣象，現場星光璀璨，影視巨頭吳宗憲、高捷、喜翔、黃騰浩、吳震亞、吳念軒、林道禹等多位重量級嘉賓齊聚剪綵。（浪LIVE提供）

DJ蕾菈於開幕現場帶來熱力演出，為Win Win Poker揭幕儀式注入年輕與跨界能量。（浪LIVE提供）DJ蕾菈於開幕現場帶來熱力演出，為Win Win Poker揭幕儀式注入年輕與跨界能量。（浪LIVE提供）

在專業度面，Win Win Poker開幕系列賽自2月26日至3月1日火熱展開。開幕主賽事祭出300萬保底獎金，並首創「重複晉級獎勵」，強化技術含金量。此外，現場規劃了「狂歡戳戳樂」寵粉機制，展現「在乎結果，更在乎感受」的品牌溫度。

