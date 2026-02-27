賈永婕被罵笨力撇參政 隔空喊話蔣萬安約跑

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕近日因參觀中正紀念堂「自由花蕊」展覽與相關發言，引發外界聯想與討論，甚至有網友形容是「掌權北洋軍政府後代對決掌權國民黨政府後代」，掀起話題。對此，她今再度發文澄清，強調自己沒有任何政治意圖，也不會參與台北市長選舉。

賈永婕。（資料照）

賈永婕表示，外界的說法「實在扯遠了」，她與台北市長蔣萬安相識多年，私下互動良好。她透露，蔣萬安的婚紗照、首次參選立委與首次參選市長的形象照，都是由她所屬團隊拍攝，連全家福也多次出自她手，「從兩人世界拍到成員越來越多」。她笑說，曾邀蔣萬安參加101垂直馬拉松卻遭婉拒，讓她有點失望，但仍力挺市府活動，還曾一起參與線上鐵人賽。

請繼續往下閱讀...

對於外界揣測動機，她直言自己「不是政治的人才」，更沒有參政計畫，「我不會參與競選台北市長！」她還轉述老公打趣說她「沒有政治企圖卻愛發政治敏感文，是最笨的人」。

賈永婕坦言，過去對台灣民主歷程其實相當冷漠，甚至對於二二八議題抱持「還要講幾百次」的想法。但因接觸血案相關電影與資料，並閱讀陳文成基金會寄來的人權之路的書後，才真正理解歷史傷痕，直呼「太殘暴了！」她反省自己曾以事不關己的態度看待他人傷痛，為此感到羞愧。

她形容這段時間像是一條「懺悔的路」，既氣自己過去的漠視，也對歷史上當權者的殘酷行徑感到憤怒。不過她強調，這些情緒「無關蔣萬安」，更無涉當代政治立場。她提到自己曾祖父家族也是軍閥背景，歷史或許同樣有殘酷不公義之處，但相信一切都已遠去，台灣如今的法治與民主，不會再容許威權與悲劇重演。

最後，她再度向蔣萬安喊話，邀請對方5月9日一同參加101垂直馬拉松，笑稱「北洋軍後代跟國民黨政府後代一起流汗、一起跑」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法