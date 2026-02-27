自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕被罵笨力撇參政 隔空喊話蔣萬安約跑

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕近日因參觀中正紀念堂「自由花蕊」展覽與相關發言，引發外界聯想與討論，甚至有網友形容是「掌權北洋軍政府後代對決掌權國民黨政府後代」，掀起話題。對此，她今再度發文澄清，強調自己沒有任何政治意圖，也不會參與台北市長選舉。

賈永婕。（資料照）賈永婕。（資料照）

賈永婕表示，外界的說法「實在扯遠了」，她與台北市長蔣萬安相識多年，私下互動良好。她透露，蔣萬安的婚紗照、首次參選立委與首次參選市長的形象照，都是由她所屬團隊拍攝，連全家福也多次出自她手，「從兩人世界拍到成員越來越多」。她笑說，曾邀蔣萬安參加101垂直馬拉松卻遭婉拒，讓她有點失望，但仍力挺市府活動，還曾一起參與線上鐵人賽。

對於外界揣測動機，她直言自己「不是政治的人才」，更沒有參政計畫，「我不會參與競選台北市長！」她還轉述老公打趣說她「沒有政治企圖卻愛發政治敏感文，是最笨的人」。

賈永婕坦言，過去對台灣民主歷程其實相當冷漠，甚至對於二二八議題抱持「還要講幾百次」的想法。但因接觸血案相關電影與資料，並閱讀陳文成基金會寄來的人權之路的書後，才真正理解歷史傷痕，直呼「太殘暴了！」她反省自己曾以事不關己的態度看待他人傷痛，為此感到羞愧。

她形容這段時間像是一條「懺悔的路」，既氣自己過去的漠視，也對歷史上當權者的殘酷行徑感到憤怒。不過她強調，這些情緒「無關蔣萬安」，更無涉當代政治立場。她提到自己曾祖父家族也是軍閥背景，歷史或許同樣有殘酷不公義之處，但相信一切都已遠去，台灣如今的法治與民主，不會再容許威權與悲劇重演。

最後，她再度向蔣萬安喊話，邀請對方5月9日一同參加101垂直馬拉松，笑稱「北洋軍後代跟國民黨政府後代一起流汗、一起跑」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中