2026首波水逆降臨 12星座自救招數曝光

2026年首波水逆來臨。（南市觀旅局提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年首波水星逆行今（26）日正式報到，水星在雙魚座逆行，一路影響到3月20日才恢復順行。塔羅牌老師艾菲爾提醒，這波水逆不只是溝通卡卡那麼簡單，而是帶著濃濃雙魚能量的「情緒風暴」，稍不注意就會被捲入過往糾葛與人際迷霧。

艾菲爾點出，這次水逆將帶來4大關鍵影響。

請繼續往下閱讀...

第一是「心智迷霧」。當理性被情緒壓過，腦袋彷彿打結，說話容易辭不達意，甚至出現「說者無心、聽者有意」的誤會，一句話就可能點燃人際戰火。

第二是「情感翻湧」。雙魚本就掌管潛意識與情緒，舊愛、舊事、甚至塵封已久的傷口，都可能在這段期間突然被喚醒。深夜emo、反覆回想過去，成為不少人的日常。

第三則是「通訊障礙」。電子設備故障、訊息傳錯對象、重要檔案消失……水逆經典橋段恐怕輪番上演，職場與感情都要格外謹慎。

最後是「界限模糊」。在雙魚能量影響下，人容易心軟或過度理想化，做出不切實際的承諾，甚至在談判或合作中因同情心而失準，事後才懊悔。

不過，水逆並非全然災難。艾菲爾也給出關鍵提醒：「當世界變得混亂，你更要相信自己的節奏。」放慢腳步、確認資訊、給情緒多一點空間，反而能在混沌中找到真正的答案。

當12星座遇上水逆，自救方式全在這。（桃園市觀光發展基金會提供）

【12星座水逆自救】

●白羊座

水逆影響：潛意識不安，容易因睡眠不足或夢境影響情緒，導致白天處事急躁。

自保儀式：睡前在枕頭噴灑薰衣草噴霧，並關閉所有電子設備，練習「靜心呼吸」。

●金牛座

水逆影響：社交圈傳聞不斷，容易誤入朋友圈的八卦是非，或是遺失重要的聚會通知。

自保儀式：清理社交App的緩存，並在出門前確認皮夾內有一張紅色的開運紙片。

●雙子座

水逆影響：事業目標變得模糊，與主管或長官的溝通容易出現斷層，指令接收不清。

自保儀式：重要的交辦事項務必「錄音」或「白紙黑字」確認，辦公桌放一盆綠色植栽。

●巨蟹座

水逆影響：出國、長途旅行或法律事務易有變數，檔審核過程可能出現烏龍。

自保儀式：出門前三次確認護照與票券，並在隨身包包內放一個藍色的小吊飾。

●獅子座

水逆影響：財務偏財運波動，容易出現帳務錯誤或遺失收據，與他人的金錢往來需謹慎。

自保儀式：每天記帳並核對餘額，在錢包裡放一個小鈴鐺，象徵「警示」與「喚醒財氣」。

●處女座

水逆影響：合作關係或伴侶溝通進入僵局，容易翻舊帳，或是對對方的期望過於夢幻。

自保儀式：談話前先喝一杯溫水，心中默念「不帶偏見」三次，練習「傾聽」大於「修正」。

●天秤座

水逆影響：職場細節頻出錯，健康方面容易出現老毛病復發或過敏症狀。

自保儀式：整理辦公桌並丟棄過期的檔，每天清晨空腹喝一杯加鹽水淨化能量。

●天蠍座

水逆影響：創意停滯，戀愛對象溝通出現隔閡，容易產生「他到底在想什麼」的疑慮。

自保儀式：隨身攜帶一顆黑曜石或深色水晶，幫助自己在感性浪潮中穩固理性的基石。

●射手座

水逆影響：家庭內部溝通卡卡，家裡電器或水管容易出現突發狀況，與家人意見分歧。

自保儀式：點燃一盞香氛蠟燭，並在玄關放一塊乾淨的踏腳墊，阻絕外在的躁動進入家門。

●摩羯座

水逆影響：兄弟姊妹或鄰里關係緊繃，交通工具易故障，短程通勤常遇突發塞車。

自保儀式：出門前預留15分鐘裕度，並在車上放一張黃色的平安符或靜心符咒。

●水瓶座

水逆影響：價值觀受到衝擊，容易出現情緒性消費，或是對自己的財務狀況感到焦慮。

自保儀式：購物前冷靜三分鐘，並在電腦旁貼一張寫著「真的需要嗎？」的小便條。

●雙魚座

水逆影響：靈魂震央區。自我認同模糊，容易感到精疲力竭，說話辭不達意、大腦當機。

自保儀式：每天洗澡時加入海鹽進行淨化，並多穿白色系衣服，幫助心靈維持清透穩定。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法