娛樂 最新消息

投資方急開副本 史上豪華卡司《東成西就》成經典

梁朝偉在《東成西就》當中的香場嘴場景至今仍為人津津樂道。（本報資料照）梁朝偉在《東成西就》當中的香場嘴場景至今仍為人津津樂道。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕史上卡司最強港片，絕對是1993年上映的賀歲喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》。這部電影不但在影迷心中留下超經典的深刻印象，還集結張國榮、梁朝偉、林青霞、王祖賢、梁家輝等超大咖陣容，幾乎難以被複製。

投資方以《東邪西毒》的原班演員另外拍出一部《東成西就》，成就經典賀歲片。（本報資料照）投資方以《東邪西毒》的原班演員另外拍出一部《東成西就》，成就經典賀歲片。（本報資料照）

更令人感到不可思議的是，這部電影由王家衛監製、劉鎮偉執導，以金庸小說《射鵰英雄傳》人物為基礎改編，主打詼諧幽默。王家衛拍戲的「磨功」眾所周知，《一代宗師》從籌備到拍攝完成歷時10年；《2046》拍了5年，就連拍得最快的《重慶森林》也花了2個月才完成。

已故港星張國榮（右）和王祖賢都參加《東成西就》演出。（本報資料照）已故港星張國榮（右）和王祖賢都參加《東成西就》演出。（本報資料照）

不過，《射鵰英雄傳之東成西就》由王家衛監製、劉鎮偉執導，竟僅用27天就完成拍攝，速度快到驚人。

（左起）張學友、王祖賢、張曼玉等超大咖卡司。（本報資料照）（左起）張學友、王祖賢、張曼玉等超大咖卡司。（本報資料照）

當時王家衛正在拍攝《東邪西毒》，因製作進度延誤、預算超支，投資方為了減少虧損，同時填補賀歲檔期空缺，便用《東邪西毒》的原班演員另外拍出一部《東成西就》，沒想到竟意外成為影史經典。

卡司豪華、票房亮眼的《射鵰英雄傳之東成西就》僅花27天拍完，竟成一代經典。（本報資料照）卡司豪華、票房亮眼的《射鵰英雄傳之東成西就》僅花27天拍完，竟成一代經典。（本報資料照）

