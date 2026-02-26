「爸爸1句話逼死他」踩底線 盧學叡怒轟：箭靶朝我來

男歌手林宥嘉農曆春節期間罕見動怒。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節期間，歌手林宥嘉罕見動怒，在社群媒體上表示自己「非常不爽」，主因是有媒體不斷重提他過去的戀情，氣得一度想走法律途徑解決，後來則表示自己「夠相信上帝，所以決定不告」。

「星光幫」歌手盧學叡對於媒體標題下重手感到無奈。（資料照，記者胡舜翔攝）

無獨有偶，從歌唱選秀節目《超級星光大道》出道的男歌手盧學叡也在社群公開指責媒體，將十多年前的舊聞冷飯熱炒。巧合的是，林宥嘉與盧學叡所指的竟是同一間媒體，且盧學叡更希望對方能向盧爸爸道歉。

盧學叡憤怒發文，表示自己實在忍無可忍：「文章如果單純寫我，我不會怎樣，我爸七老八十的人，這幾年我跟家人花了多少時間、金錢、陪伴，他也非常努力、非常堅強想要擺脫他的重病恢復正常生活。」

盧學叡挺身而出替爸爸抱不平。（資料照，記者胡舜翔攝）

原來有報導以「爸爸1句話逼死他」為標題，激怒了盧學叡。他認為爸爸的關心瞬間被抹黑，變成莫須有的指控。雖然部分社群平台已改掉照片與標題，但Threads無法更改，因此內容仍持續留在網路上。

盧學叡進一步指出：「有多少人只看標題？有多少人因為標題誤會、傷害我爸？」他表示自己不是重要人物，要媒體把箭靶朝他即可，語重心長希望能刪除相關報導，並向盧爸爸道歉。他很認真地說：「他（盧爸爸）不只是我們全家人很愛，也是周遭親朋好友都愛的爸爸！」

