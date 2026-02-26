自由電子報
娛樂 最新消息

張蘭再提大S喊冤「我不干涉」 網友秒挖黑歷史嗆說謊

汪小菲（中）現任妻子馬筱梅（左）生孩子，張蘭急飛台灣看孫。（本報合成圖，翻攝自IG）汪小菲（中）現任妻子馬筱梅（左）生孩子，張蘭急飛台灣看孫。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛過世一年，前夫汪小菲日前陪著現任妻子「Mandy」馬筱梅來台，誕下第3個孩子「小馬寶」。汪小菲的媽媽張蘭也飛來台灣，在第一時間見到自己的孫子。昨（25）日，張蘭開直播與粉絲互動，不知為何又提起前媳婦大S，還強調自己從沒說過大S壞話，相關言論都是遭斷章取義。

張蘭在直播強調自己從沒說過大S壞話。（翻攝自微博）張蘭在直播強調自己從沒說過大S壞話。（翻攝自微博）

張蘭以「我們家那個前兒媳」稱呼大S，表示網路流傳的影片片段都是黑粉在留言區挑釁，她被激怒後遭擷取的片段，經過七拼八湊才被解讀成辱罵大S。張蘭說：「有的時候不去澄清，別人就覺得我是惡婆婆。其實我從來沒有罵過人、從來沒有干涉過。」

張蘭說當年汪小菲（右）與大S離婚，自己也是透過直播間觀眾留言才知道。（翻攝自臉書）張蘭說當年汪小菲（右）與大S離婚，自己也是透過直播間觀眾留言才知道。（翻攝自臉書）

她還翻起舊帳，指大S於2021年宣布與汪小菲離婚時，自己正在中國搭乘高鐵出差。兩人離婚的消息，也是她在直播時看到觀眾留言才得知。張蘭再度強調：「我從來不干涉，從不知道什麼合同、簽約，所有的消息都比你們知道得還晚。」

網友翻出大S（圖）與具俊曄結婚時，張蘭口出惡言，啪啪打臉。（翻攝自臉書）網友翻出大S（圖）與具俊曄結婚時，張蘭口出惡言，啪啪打臉。（翻攝自臉書）

對於張蘭的說法，網友紛紛打臉，特地翻出她過去調侃大S與具俊曄的影片，酸她會曝光對自己有利的，其他都丟給黑粉背鍋。還有網友嘲諷：「互聯網（網路）是有記憶的，直播間大家都看得到」、「我懷疑她說過的謊比她吃過的米還多。」

