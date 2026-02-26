（影）Jisoo徐仁國甜到被問交往 《訂閱男友》95％戲份她主導

Jisoo（左）、徐仁國今出席《訂閱男友》上線記者會。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國浪漫喜劇《訂閱男友》找來BLACKPINK Jisoo、徐仁國主演，該劇昨在首爾舉辦上線記者會，現場充滿粉紅泡泡，彷彿成了大型約會現場。

Jisoo一身澎澎裙甜度爆表，徐仁國則以黑西裝俐落登場，兩人甜笑對望、互動自然，連韓媒都忍不住好奇：「你們真的沒在交往嗎？」兩人互動戀愛感十足。

《訂閱男友》講述一款虛擬戀愛裝置，只要一戴上就能登入不同戀愛宇宙；Jisoo表示，當初看到劇本就被設定打中：「虛擬實境其實離我們很近，這種猶豫、對愛情的防備，我完全懂。」更自爆自己是「宅女體質」，能待在家卻體驗不同世界，「老實說，我有點羨慕徐未來（角色名）。」

徐仁國飾演王牌製作人朴慶南，是女主角的職場對手，是標準的「外冷內熱」型男子；徐仁國笑說：「一開始是冤家，但慢慢會看到彼此更真實的一面。」大方誇Jisoo「可愛又幽默」，導演爆料他休息日還主動回片場對戲，「非常照顧她，是溫暖前輩。」

Jisoo（左）在浪漫新劇《訂閱男友》中和多位男子談戀愛。（Netflix提供）

導演金政植透露，劇中近95%的戲份由Jisoo主導，「她必須在現實與虛擬世界之間切換，不同身分和戀愛模式，每一場戲都像重開機」，還開玩笑稱想聘Jisoo當副導演，「只要她在片場，大家心情都會變好。」《訂閱男友》3月6日在Netflix獨家上線。

