八點檔大魔王小紅書自薦拍短劇 被酸年紀大…高EQ回擊

林則希跨海求職，不跟鮮肉搶飯碗「我演大叔就好」。

〔記者李紹綾／台北報導〕曾在多部八點檔以陰險「大魔王」形象深植人心的林則希，最近在小紅書發文「自薦」想拍中國短劇，沒想到這波「海巡式」的積極態度，意外引起討論。

林則希日前在小紅書大方貼出形象照與簡歷，直白寫下「台灣演員想拍短劇」，坦言自己平常也是短劇迷，劇情節奏跟八點檔有異曲同工之妙，笑稱「每次看就會停不下來」。不過，這個「跨海求職」的舉動卻讓不少粉絲擔心他是不是要退出演藝圈？他趕緊滅火表示，現在是趁拍戲空檔「探路」，台灣的戲還是會演。

中國短劇市場競爭激烈，到處都是「20歲霸總」和「鮮肉男神」，41歲的林則希自薦後，引來部分網友開酸，質疑他「年紀大了」。他親自回：「我可以演爸爸，八點檔現在演爸媽的也都滿年輕的。不管什麼角色都當主角來下功夫。」

有網友認為現在短劇不好混，因為年輕帥哥太太太多了，林則希回：「不跟小鮮肉搶啦！我就老老實實演個大叔就好。」他甚至自豪表示，如果劇組缺反派，找他就對了，因為「看起來適合演壞人，我的專門」。

林則希曬健保卡證明是本人。

由於鮮少有藝人會親自在小紅書「找工作」，不少網友一度懷疑這是不是假帳號？為了消除疑慮，林則希直接拍下自己的健保卡上傳，證明是本人，他開心地向各大劇組喊話：「歡迎各大城市的劇組、導演、老師找我拍戲。」他也強調，自己並沒有放棄台灣市場，只是想趁休假開拓視野。當被問到想嘗試什麼類型時，他回應：「古裝反派也不錯喔。」

