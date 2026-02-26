自由電子報
娛樂 音樂

三金歌王文章超狂粉 看完江蕙嚇到想封麥！

文章專程從香港飛來台北看江蕙演唱會。（翰森娛樂提供）文章專程從香港飛來台北看江蕙演唱會。（翰森娛樂提供）

〔記者胡如虹／專訪〕三金歌王文章從香港搭商務艙旋風來台48小時看江蕙演唱會，被朋友笑稱是江蕙的「超狂粉」，文章承認自己愛看演唱會，也一個挑剔的觀察者，專門挑毛病，但他看了江蕙的《無．有》演唱會直呼：「江蕙怎麼可以唱得跟CD 一樣，一個音藏了那麼細節，我想找她的毛病都找不出！」

文章看了江蕙的《無．有》演唱會直呼太完美，挑不出毛病。（資料照，寬宏藝術提供）文章看了江蕙的《無．有》演唱會直呼太完美，挑不出毛病。（資料照，寬宏藝術提供）

文章愛唱歌也愛看演唱會，常常自掏腰包買票當歌迷去看演唱會，除了專程回台看江蕙《無．有》演唱會高雄跟台北頭尾兩場，張學友的巡迴演唱會他在香港、新加坡也看了6場，每次都買不同區域的位子，看演唱會有什麼不一樣的視覺效果。

文章在香港、新加坡看了6場張學友的巡迴演唱會。（資料照，JDS提供）文章在香港、新加坡看了6場張學友的巡迴演唱會。（資料照，JDS提供）

他也曾經在新加坡看完齊豫的演唱會，還跟著歌迷一起排隊拿CD給齊豫簽名，讓齊豫嚇了一大跳，笑著對他說：你怎麼會坐在台下，我都不知道該怎麼唱歌了。」

文章盛讚江蕙演唱會唱的每一個音都是細節。（記者胡如虹攝）文章盛讚江蕙演唱會唱的每一個音都是細節。（記者胡如虹攝）

看過眾多華語歌手的演唱會，文章盛讚江蕙跟張學友唱功無可挑剔，尤其是看完江蕙演唱會，覺得江蕙唱歌每一個音都是細節，他想挑她的毛病都挑不出來。不過也因此讓自我要求嚴格的他，原本4月6日要在珠海開演唱會，看完江蕙演唱會忍不住跟經紀人陳家倫說，「阿蕙唱得這麼好，我看我還是不要唱了，看看別人的演唱會就好。」

還好經紀人提醒他，很多歌迷期待看他的演唱會，他還是應該要為愛他的歌迷繼續唱，文章才沒有繼續打退堂鼓。

