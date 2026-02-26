IVE張員瑛帶紅美食 杜拜巧克力Q餅翻車出包

韓國人氣女團IVE成員張員瑛曾在直播中大力推薦的超人氣甜點「杜拜巧克力Q餅」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團IVE成員張員瑛曾在直播中大力推薦的超人氣甜點「杜拜巧克力Q餅」，如今驚傳食安翻車，引發粉絲與消費者恐慌，話題迅速延燒。

2025年，張員瑛品嘗「杜拜巧克力Q餅」後，開心分享與甜點的合照，並在直播中直呼：「我喜歡杜拜巧克力！」瞬間帶動搶購風潮，相關關鍵字一度攻佔熱門搜尋榜。大批粉絲跟風購買，讓這款甜點從話題新品躍升為排隊美食。

請繼續往下閱讀...

此次出包的杜拜巧克力Q餅，經過改良口感更Q彈，更適合韓國人口味。（翻攝自IG）

未料近日卻爆出食安疑慮。韓國食品藥品安全處公布稽查結果，指出位於某廣域市東區的Cafe Cozy所販售的杜拜巧克力Q餅，被驗出金黃色葡萄球菌含量超標2.5倍。專家警告，若攝取過量，恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀。此外，部分樣本還檢出異物殘留，使事件升級為潛在健康風險議題。

IVE張員瑛私底下是個喜歡品嘗美食的老饕。（翻攝自IG）

杜拜巧克力Q表以巧克力包覆濃庫納法（Kunafa/Knafeh，起司、奶油、糖漿及開心果碎粒混合）內餡爆紅的甜點，如今從偶像加持的「朝聖美食」，變成消費者熱議的食安焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法