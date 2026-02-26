18歲啦啦隊練習生遭性暗示提問 Mega臉色僵硬全網炸鍋

18歲台北戰神啦啦隊練習生Mega，日前遭一名男性球迷以帶有性暗示的問題騷擾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕18歲台北戰神啦啦隊練習生Mega，日前在主場活動的問答遊戲中，遭一名男性球迷以帶有性暗示的問題騷擾，引發爭議。不少粉絲憤怒發聲，怒轟該球迷行為明顯越界。

在球迷互動環節中，Mega原本開心與觀眾交流，未料一名男球迷起初表現正常，最後卻突然拋出一句：「沒有XX的熊是什麼熊？」語帶雙關的提問讓Mega當場愣住，臉色明顯僵硬，現場氣氛瞬間降到冰點。

近年職業賽事娛樂化成為趨勢，Mega此番遭遇球迷開黃腔引起熱烈討論。（翻攝自IG）

相關畫面隨即在網路上瘋傳，網友紛紛留言痛批：「這根本是性騷擾」、「公開場合講這種話太誇張」、「她才18歲還是練習生」。也有人質疑現場主持與主辦單位是否應即時制止，避免類似情況發生。

球迷怒斥對Mega開黃腔的男性行為越界。（翻攝自IG）

近年職業賽事娛樂化成為趨勢，啦啦隊與球迷互動日益頻繁。然而，當互動尺度失控，界線該如何拿捏？Mega年僅18歲，仍是練習生身分，此事件也讓外界關注年輕成員在公開場合是否受到足夠保護，以及主辦方的應對機制是否完善。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

