娛樂 最新消息

陳慕義挺台遭封殺！突開轟台灣綜藝戲劇「不用大腦」

陳慕義憂心台灣綜藝戲劇節目的製作方式，若不再尋求突破，長此下去台灣人民恐被弱智化！（資料照，記者潘少棠攝）陳慕義憂心台灣綜藝戲劇節目的製作方式，若不再尋求突破，長此下去台灣人民恐被弱智化！（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以《老狐狸》拿下第60屆金馬獎最佳男配角獎的陳慕義，昨（25日）突在臉書發文，分析台灣的綜藝、戲劇節目為什麼常被批評說「沒水準、不好看」，他認為不能用「觀眾愛看」一句話帶過，因為仍然有很多人不買單，他指出「台灣的綜藝戲劇節目製作方式，根本不必動用到大腦」，太習慣以嘲諷貶抑的表演方式，甚至自我醜化，去製造話題和效（笑）果，憂心長此下去台灣人民會被弱智化！

PO文一出，立刻吸引1.8 萬人次認同按讚，「謝謝您願意出來說話，實在是很難過很多中年人很喜歡性化以及騷擾女人」、「 台灣貧乏的綜藝娛樂文化產出，接著的後果就是抖音當道，中國直接文化入侵」、「『綜藝』兩個字被糟蹋了」、「深有同感，台灣的前途著實讓人擔心啊」、「迎合收視觀眾是商業考量無可厚非，但是戲劇，尤其是每天播放兩小時的台語垃圾劇真的是太愚民化了，戲劇的節奏又慢還充滿了置入性廣告，真的需要改進跟被監督」、「曾經不喜歡你演壞人的角色，但是看到你很挺台灣愛台灣，才明白自己不能只單看角色，謝謝有你們」、「新聞綜藝化（嘩眾取寵）、綜藝戲劇化（虛假實境）、戲劇新聞化（劇情浮濫）」…。

