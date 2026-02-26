才剛認愛帥哥男友！陳芳語突抱萌娃露面 預告喜訊：一起期待

陳芳語與男友感情甜蜜。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Kimberley」陳芳語與「血肉果汁機」前鼓手彥文分手後，日前認愛外國新男友，感情甜蜜之外她不忘投身公益，連續5年擔任台灣關愛基金會（關愛之家）公益大使，她感性表示，這5年來，與這群單純、渴望愛的孩子相處的時光，成了她在忙碌演藝生活中，最能獲得內心平靜的片刻。

談到與關愛之家的緣起，她坦言還在求學時期就曾和同學一起前往探訪，那一次的經驗，讓她深深感受到現場滿滿的溫暖，不只是照顧者的用心，還有孩子們身上那股積極、努力追夢的力量。那份感動一直留在她心裡，也讓她默默許下心願，希望有一天能用自己的方式幫上忙。

回首這5年的歷程，陳芳語坦言心境有很大的轉變。五年前初次接觸關愛之家時，看著總是討抱抱的孩子，氣氛雖然歡樂，心中卻充滿揪心與不捨；如今，她看見的已不只是弱勢，而是生命強大的韌性。

陳芳語探視印尼籍孩童「海軍」。（台灣關愛基金會提供）

在眾多孩子中，現年3歲的印尼籍男孩「海軍」（化名）讓她印象格外深刻。海軍的母親在懷孕期間遭遇伴侶被遣返，身為失聯移工的她，不僅要擔憂在台生存，更背負印尼家鄉年邁父母的撫養重擔。最絕望時刻，在引介下來到關愛之家，不僅獲得安心產檢與待產環境，也因「不分國籍兒童全日型照顧計畫」的介入，讓海軍在專業照顧下，從隨時面臨生存危機的「黑戶寶寶」，長成如今她懷裡那個活潑、愛笑的健康男孩。

陳芳語過年期間和爸媽團聚。（台灣關愛基金會提供）

提到近況，她也分享今年農曆春節和爸爸媽媽及另一半團聚，「能夠坐在同一張桌子前，好好吃一頓飯，就是最簡單、卻也最珍貴的幸福。」至於粉絲關心的工作動向，她笑說今年將推出全新專輯，也正在籌備許多特別又用心的計畫，「希望把最好的作品呈現給你們，請大家一起期待！」

