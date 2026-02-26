酒後開砲 柾國直播比中指爆粗口嗆「公司會跳腳」

BTS今年3月20日將推出第5張正規專輯《ARIRANG》，同步展開世界巡演。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕躍上國際舞台的韓國天團「BTS」防彈少年團，去年全員完成兵役回歸，粉絲原本期待合體活動，卻遲遲未見團體動向。未料，年紀最小的成員柾國，今（26）日凌晨突襲直播，酒後失控發言，不僅爆粗口、比中指，還罕見鬆口與公司理念不合，掀起軒然大波。

BTS年紀最小的成員柾國，凌晨突襲直播，酒後失控發言，爆粗口、比中指，還承認自己過去有菸癮。（翻攝自X）

柾國凌晨2點多透過Weverse開直播，與朋友一邊喝酒一邊聊天，起初還分享新專輯近況，沒想到話鋒一轉，突然對朋友比出中指，脫口英文粗話，場面一度尷尬。他更直球對決經紀公司BIGHIT MUSIC，坦承過去煙癮很重，「真的很努力才戒掉。」話才說完又自嘲：「說出來公司又會跳腳了。」

請繼續往下閱讀...

柾國直播吐露心聲後，自嘲：「說出來公司又會跳腳了。」（翻攝自X）

疑似酒後吐真言的柾國情緒愈發激動，直言：「很煩，我想照自己的方式生活，公司卻不懂我。我是人，只想開心。世界上完全誠實的人有幾個？我想對粉絲誠實，如果不是公司禁止，我什麼都想說出來。」甚至表示希望能不再顧慮公司，自由表達，「做錯事也想承認，這就是我，能怎麼辦呢？」

柾國吐真言表示希望能不再顧慮公司，自由表達。（翻攝自X）

一連串真情流露，讓不少ARMY（粉絲名）替他捏把冷汗，頻頻留言勸他關直播，但柾國卻回應：「不要叫我應該怎麼做。」超級Real發言瞬間引爆兩派討論。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆



☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法