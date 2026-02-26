沈玉琳確定回歸！治療血癌半年好轉 露面時間點曝光

沈玉琳（中）將在3月復工。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳因確診白血病積極治療，今（26）日傳出好消息，確定將於3月4日出席公視新節目《黑白威廉Fighting》記者會，正式復出，也正如他當時所說，要在元宵節前後復出。

沈玉琳去年7月因身體不適緊急停工住院，他在這半年積極配合治療，他日前也表示自己身體很好，已經跟常人沒兩樣，做完抗生素療程後，馬上就可以正式辦理出院。

他過去也說，希望能在元宵節後復工，出院後每個月要回診一次，主要就是驗血看報告，生活飲食沒有特別限制，沈玉琳現在體重比剛住院時足足胖了8公斤，因為老婆每天都會帶大餐來吃。

新節目由沈玉琳、夏語心、「阿喜」林育品、海產主持，公視台語台稍早也回應，沈玉琳在籌備這個節目之初，很盡心盡力全心投入這個節目，在錄製過程，整個團隊充滿了笑聲、歡樂，充滿了沈氏荒謬娛樂的精彩效果。

後來在生病之後，雖然人在醫院中，也還是關心著這個節目，所以他的徒弟跟好友們，都力挺沈玉琳來代班主持。電視台表示：「沈玉琳在病情比較穩定之後，並爭取醫生的同意，在《黑白威廉fighting》的開播記者會現身，跟大家見面。」

