娛樂 最新消息

進帳62億太嗨！ 元祖小甜甜「擠奶舞」車頭燈大解放

據外媒報導，小甜甜布蘭妮剛售出自己的音樂版權，粗估進帳約2億美元。（翻攝自IG）據外媒報導，小甜甜布蘭妮剛售出自己的音樂版權，粗估進帳約2億美元。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道綜合報導〕這已經不是小甜甜布蘭妮（Britney Spears）第一次在個人社群平台PO出「擠奶舞」！繼前兩天在IG上架一支「比中指+露乳頭」熱舞片之後，她今天（26日）台灣時間早上7點左右，再次和粉絲大方分享她獨創的性感舞步！

據名人八卦新聞網站《TMZ》猜測，這可能與布蘭妮最近才剛將自己的音樂版權出售給Primary Wave有關，媒體批露，昔日的流行小天后這回進帳高達2億美元（約台幣62億多）。

不過，仍有不少粉絲相當擔心布蘭妮的狀況，回溯恢單後的她，近幾年IG動態，貼文並不多，但神情怪異的熱舞短片倒是不少，基本上舞蹈動作都差不多，只是更換不同服裝造型而已。

小甜甜布蘭妮經常穿著性感在自家大跳「擠奶舞」。（翻攝自IG）小甜甜布蘭妮經常穿著性感在自家大跳「擠奶舞」。（翻攝自IG）

目前布蘭妮幾乎都是在自家拍攝這些「擠奶」熱舞片，而她的IG也仍有4237萬位粉絲持續追蹤中。昔日鐵粉大多對於布蘭妮年輕時長期遭家人監視、竊聽甚至侮辱，感到不捨，見到自己的偶像發片，仍會給予關注與支持（發送愛心），只盼自己偶像能早日重新振作、重回舞台。

在 Instagram 查看這則貼文

Britney Spears（@britneyspears）分享的貼文

點圖放大
點圖放大body

