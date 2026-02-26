《陽光女子合唱團》衝破6.5億！被拱合體台版Jennie說話了

孫淑媚台北演唱會6／6開唱。（華貴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后孫淑媚「MAY好三十」演唱會6月6日移師北流登場，主辦單位今天公布門票將在3月8日開賣，孫淑媚想對歌迷說：「如果沒有你們，就沒有『May好三十』。如果90度鞠躬是非常感謝，那我大概是直接躺平在地上的那種感謝吧。」

過年前孫淑媚在社群公布6月6日將在台北開唱，粉絲們紛紛留言「一定到」、「終於等到」，還有很多演藝圈的好友也來祝賀，讓孫淑媚直呼：「入行30年，最幸福的不是有多紅，而是人緣好。」

而高雄場有限定版的嘉賓「SML獵魔女團」， 最近她演出的《陽光女子合唱團》票房衝上6.5億台幣，勇破台灣影史紀錄，屆時台北場會不會有隱藏版的「陽光女團」？她大笑直呼：「這是陷阱題！神秘嘉賓說出來就不神秘了啊，反正就是一個開盲盒的概念，到底是最後是驚喜還是驚嚇？大家買票進場就知道囉！」

回想去年底在高雄的演出，當晚她化身「台版Jennie」，大跳《like JENNIE》嗨翻全場，而她最難忘的就是場外那一片花海，藝人好友們送的花，滿到整個高流就像是在辦「May好三十」花博會，散場後，很多歌迷還把花帶回家，「我看到照片分享的時候真的很感動，原來那一晚的美麗沒有結束，它被歌迷們帶回各自的生活裡繼續盛開。」

去年不管是電視劇、電影還是演唱會，可以說是全方位豐收，不過回顧過去一年，她倒覺得其實比較像是自己30年來努力打拚、慢慢存下來的利息，終於一次領出來，她感恩的說：「去年真的很像在做夢，而且是那種鬧鐘一直響，我都不敢睜開眼的美夢。有時候還會想『有人可以捏我一下嗎？』」而新的一年她目標很簡單，就是「不只要做夢，還要把夢做大做好」。

孫淑媚「MAY好三十演唱會-台北站」門票將於3月8日中午12：00於ibon售票系統及全台7-11 ibon機台全面開賣，

