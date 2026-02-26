自由電子報
娛樂 最新消息

前主播吳中純抗癌離世 楊月娥淚喊「最殘忍是單飛」

主持人楊月娥（左）發文感嘆至陳飛龍靈前致意後，竟收到吳中純病逝消息。（翻攝自臉書）主持人楊月娥（左）發文感嘆至陳飛龍靈前致意後，竟收到吳中純病逝消息。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕56歲前主播吳中純昨（25）日由家屬證實，因罹患淋巴癌辭世，消息傳出震驚各界，昔日同事與好友紛紛發文悼念，字字句句滿是不捨。

主持人楊月娥也在社群感慨表示，自己才剛前往南僑董事長陳飛龍靈前致意，傍晚竟又得知好友離世噩耗，一天之內連失兩位熟識的人，心情難以言喻。她形容吳中純與丈夫梅聖旻「鶼鰈情深」，更感嘆「最殘忍是單飛」。

吳中純離開主播台後，創業開公司。（本報資料照）吳中純離開主播台後，創業開公司。（本報資料照）

楊月娥提到，陳飛龍以90歲高壽謝幕人生舞台，而吳中純的人生卻停在56歲，「真的太早了。」她回憶梅聖旻與吳中純這對夫妻郎才女貌，中純氣質出眾、脫俗優雅，總是在人群中令人忍不住多看幾眼。

更令人鼻酸的是，吳中純日前才開心分享通過北醫大生技EMBA論文口試，為人生再添一筆成就，沒想到那竟成為她生前最後一篇貼文。昔日談笑風生的畫面仍歷歷在目，如今卻天人永隔，讓人感嘆人生無常。

吳中純（左）與老公梅聖旻鶼鰈情深。（翻攝自臉書）吳中純（左）與老公梅聖旻鶼鰈情深。（翻攝自臉書）

楊月娥也心疼梅聖旻與家屬，坦言安慰的話此刻顯得蒼白。她透露，與丈夫運動後牽手回家時談起此事，忍不住紅了眼眶：「人生就是這樣，無論留下的是誰，都要好好活下去。」兩人一度無法對視，只剩下對摯友深深的思念與不捨。

相關新聞：前主播吳中純癌逝  昔為愛女發聲駁小三說

