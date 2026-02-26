自由電子報
娛樂 最新消息

澀谷街頭驚見大型看板應援！石知田細數粉絲「心臟爆擊」5暖舉

石知田在澀谷與粉絲應援廣告合照。（百澤娛樂提供）石知田在澀谷與粉絲應援廣告合照。（百澤娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕石知田去年底因《如果我不曾見過太陽》反派「歐陽悌」知名度大漲，5年前他演出BL劇《We Best Love（WBL）》在日本吸引不少死忠劇迷，農曆年期間他帶著最新年曆赴日舉辦「寫真面板展+年曆手渡會」與2場粉絲見面會，粉絲特別在澀谷街頭大銀幕看板為他應援，讓他感性說：「看到影片真的超級感動，我們基本上一年都見不上一面，他們卻很關注我的生活來精選影片內容，好像幫我做了一個三十秒的簡歷，感動之餘也希望未來能有機會在日本拍戲。」

石知田在見面會開心向粉絲打招呼。（百澤娛樂提供）石知田在見面會開心向粉絲打招呼。（百澤娛樂提供）

石知田去年十月赴日拍攝2026年曆，日前他在日本橋誠品書店出席「年曆手渡會」，親手將年曆交給購買的粉絲，現場並有為期兩週的「寫真面板展」展示他的精選照片，展期至3月7日，石知田說：「我打算趁回台灣前，連同澀谷的看板都再去好好看一次。」

石知田在見面會與粉絲道別。（百澤娛樂提供）石知田在見面會與粉絲道別。（百澤娛樂提供）

這趟日本行，許多粉絲的貼心舉動讓石知田感動到數度心臟被爆擊。有人知道他每次赴日本都會去美術館看展覽和公園跑步，特別準備2026年版的東京公園周邊指南和美術展整理；有人是透過2021年的《WBL》認識他，告訴他當時因疫情只能關在家裡追劇，幸好有他飾演的「余真軒」陪伴著，石知田說：「隔了五年，我終於有見面活動可以當面對他們表達感謝，這讓我覺得成為演員真的是一件很美好的事情。」

還有一位粉絲是在2015年在東京舉辦的電影《五月一號》映後第一次見到石知田，十年後再見面就是去年9月大阪電影節的映後簽名會、10月在東京日本橋的首次寫真面板展，一路到這次粉絲見面會都全勤出席，石知田說：「他很驚訝我記得他每次來穿什麼衣服，我們很像老朋友碰面的話家常。這兩天的活動，每天都有和每位粉絲『一人一分鐘』的對話安排，兩天加起來好像上了接近6小時的會話課程，感受到自己的日文好像突飛猛進了。」

石知田與親繪春聯。（百澤娛樂提供）石知田與親繪春聯。（百澤娛樂提供）

為了這兩天見面會的全日文對話橋段，石知田的年假只有除夕和大年初一兩天，初二他就飛到東京，逼自己早點習慣日文環境，他笑稱自己「年假雖短，但過得太認真，吃飽馬上睡、睡醒又開始吃」，一下子就胖了四公斤，「所以到了東京我每天清晨起床都在澀谷街頭慢跑，其中一天寒流只有4度，冷到幾乎離不開暖氣，但想到第一次見面會要呈現最好的狀態，還是馬上換衣服戴上耳機往街上衝。」

工作空檔，石知田除了吃到一直很想吃的拉麵店「麥與橄欖」，見面會後台還有粉絲應援的美食大禮包，「他們收集了30樣好吃的點心，放在後台讓我可以隨時取用，我很開心但根本吃不完，最後跟工作人員一起打包回飯店慢慢品嘗。」也有粉絲特別來幫「歐陽悌」加油，石知田說：「他們很擔心我會因為這個角色而受傷，但我很感謝在演員這條路上，能和歐陽悌相遇。」

石知田在澀谷街頭街拍，穿著特別有型。（百澤娛樂提供）石知田在澀谷街頭街拍，穿著特別有型。（百澤娛樂提供）

告別「歐陽悌」，石知田今年上半年有新影集《男公館》要推出，：「我在裡面飾演和以前形象完全不一樣的男公關角色，比較偏黑色喜劇的風格，為了這個角色，我把身體鍛鍊到不曾有過的狀態，期待新戲播出，讓我用那段時間的訓練和飲控成果嚇一嚇大家。」

body

