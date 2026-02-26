自由電子報
娛樂 電影

韓國第一人！朴贊郁任坎城評審團主席 掌金棕櫚話語權

朴贊郁擔任第79屆坎城影展評審團主席。（達志影像）朴贊郁擔任第79屆坎城影展評審團主席。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第79屆坎城影展今（26）宣布，由韓國導演朴贊郁出任主競賽評審團主席，是史上首位擔任該職位的韓國導演，這個位置，等於掌握最大獎金棕櫚獎最終話語權。

朴贊郁與坎城的關係，幾乎能寫成一部影史傳奇，包括2004年以《原罪犯》奪評審團大獎、2009年《蝙蝠：血色情慾》拿下評審團獎，2022年再以《分手的決心》榮獲最佳導演，這回升級評審團主席，被外媒形容為「韓國電影里程碑時刻」。坎城執行長盛讚朴贊郁擁有「獨創視覺語言與對人性多層次慾望的精準掌控」，並公開向韓國電影致敬，稱其為「每年都能誕生寶石般作品的電影強國」。

朴贊郁擔任第79屆坎城影展評審團主席。（達志影像）朴贊郁擔任第79屆坎城影展評審團主席。（達志影像）

接受評審團主席任命後，朴贊郁表示：「劇場的黑暗，是為了讓我們看到電影的光芒。」還說：「為了看電影而被關在電影院，為了討論電影再被關一次，這種自願的『雙重拘留』，是我滿懷期待的事。」

他更感性表示，在分裂與仇恨氾濫的時代，人們為了一部電影一同呼吸，本身就是最純粹的事情。向來執導風格強烈、視覺衝擊鮮明的朴贊郁擔任評審團主席，不少影迷已開始猜測今年金棕櫚最佳影片會不會偏向黑暗系、心理驚悚或倫理邊界題材。

第79屆坎城影展將於5月12日至23日登場。

