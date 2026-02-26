自由電子報
娛樂 電視

巫師鐵口「選台灣」 《黑白大廚》鄭智善海外布局全認了

被外界稱為韓版《通靈之戰》的綜藝節目《天機試煉場》。（Disney+提供）被外界稱為韓版《通靈之戰》的綜藝節目《天機試煉場》。（Disney+提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕集結來自韓國各地命理師、巫師與占卜師正面交鋒，被外界稱為韓版《通靈之戰》的綜藝節目《天機試煉場》，播出後立刻爆紅。節目找來49位參賽者接受一系列挑戰，展開命理大對決。

《黑白大廚》中迅速走紅的廚師鄭智善也上了《天機試煉場》。（資料照，記者王文麟攝）《黑白大廚》中迅速走紅的廚師鄭智善也上了《天機試煉場》。（資料照，記者王文麟攝）

最新一集中，節目邀請曾在Netflix人氣節目《黑白大廚》中迅速走紅的廚師鄭智善。參賽者算出她將在海外開餐廳，並在台灣與新加坡之間做選擇，巫師尹大滿鐵口直斷「台灣」。

巫師尹大滿算出鄭智善有意將餐飲事業拓展至海外。（Disney+提供）巫師尹大滿算出鄭智善有意將餐飲事業拓展至海外。（Disney+提供）

鄭智善在《天機試煉場》中選定巫師尹大滿與巫師萬神權秀珍為她算命。尹大滿一開口便精準說出她的性格與事業規劃，直指她正考慮將餐飲事業拓展至海外。鄭智善當場承認，目前正在評估是否在台灣或新加坡開店。尹大滿直言「開在台灣是很好的選擇」；權秀珍則補充，未來她可能會派遣韓國員工進駐海外分店，甚至收掉韓國其中一家店。鄭智善頻頻點頭，顯然說進她心坎裡。

巫師萬神權秀珍確切指出鄭智善目前心目中的猶豫與掙扎。（Disney+提供）巫師萬神權秀珍確切指出鄭智善目前心目中的猶豫與掙扎。（Disney+提供）

兩位巫師也談到鄭智善的子女運勢，指出她命中不只會有一個孩子。鄭智善沉默片刻，坦言去年曾流產兩次，現場氣氛一度凝重。儘管如此，她仍期待未來有機會迎接新生命。兩位巫師也一致表示，未來仍有孩子報到。

☆民俗說法僅供參考☆

