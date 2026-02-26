人氣樂團面對畢業焦慮不藏了！首度公開狼狽面： 爛到有剩

公館青少年。（遠雄創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍四年的新生代人氣樂團「公館青少年GGteens」昨晚（2／25）無預警宣告好消息，將於7月25日在Zepp New Taipei舉辦2026年度專場「青少年之後」。時隔兩年帶著新作品回歸，這次他們選擇卸下包裝，大方坦承在面對人生下個階段時，接受自己「一點都不酷」；並邀請所有正經歷成長陣痛的樂迷，一起走向未知的「青少年之後」。

這群從校園發跡、橫掃台灣祭與大港開唱等大型音樂節的團員，如今也面臨畢業後的「生存考驗」。談及這四年的最大變化，團員們笑稱從學生時期的單純友誼，轉化為更成熟的社會化體諒。他們幽默自嘲，大學時還會介意彼此是否把樂團放首位，但現在「生存」才是最真實的功課。這種從夢幻泡泡回歸現實的過程，也成為本次專場的核心命題。

公館青少年。吉他手政廷（左起）、主唱Lucy、鼓手阿傑、貝斯手婉鈴、主唱Adam。（遠雄創藝提供）

談及文案中坦承的「不酷」，團員們紛紛揭開光鮮背後的狼狽瞬間。主唱Adam自虧，本以為學生時期能登台演出是件值得驕傲的事，但回到學校，常覺得自己成了同學眼中「超雷」的組員；吉他手政廷則在大四面臨畢業焦慮，原想兼顧正職與音樂，卻落得兩頭空，自認「爛到有剩」才決定置之死地而後生，專心投身音樂。

另一位主唱Lucy對產業憧憬的幻滅感也極深，她坦言踏入幕後才看見光鮮背後的健康犧牲與生計壓力，甚至因「乖乖牌」個性常覺得與樂團圈格格不入，笑說：「我根本不是大家眼中那種酷酷的主唱！」鼓手阿傑則在感情世界嚐到破滅滋味，純情如他卻發現曾經珍視的關係竟是一廂情願；Bass手婉鈴也感性分享，原以為長大像「變身」，後來才驚覺人生是場漫長的徒步，「我跟小時候其實差不多，理想中的完美自己，至今仍不知道該如何抵達。」

公館青少年。（遠雄創藝提供）

說到「脫離青少年」，對這群音樂人而言不僅是心境上的轉變，反而還有一點斜槓的辛酸。他們分享，目前樂團還無法完全維生，因此團員們其實都各自在副業中求生：Adam、阿傑與政廷忙著教課、接案，Lucy投身設計，婉鈴則在平日努力實習。他們透露：「沒辦法再像學生時期只需要應付學業，我們現在都在想辦法維持生活。」「青少年之後」將於3月4日（三）中午12：00於拓元售票系統正式啟售。

