自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

人氣樂團面對畢業焦慮不藏了！首度公開狼狽面： 爛到有剩

公館青少年。（遠雄創藝提供）公館青少年。（遠雄創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍四年的新生代人氣樂團「公館青少年GGteens」昨晚（2／25）無預警宣告好消息，將於7月25日在Zepp New Taipei舉辦2026年度專場「青少年之後」。時隔兩年帶著新作品回歸，這次他們選擇卸下包裝，大方坦承在面對人生下個階段時，接受自己「一點都不酷」；並邀請所有正經歷成長陣痛的樂迷，一起走向未知的「青少年之後」。

這群從校園發跡、橫掃台灣祭與大港開唱等大型音樂節的團員，如今也面臨畢業後的「生存考驗」。談及這四年的最大變化，團員們笑稱從學生時期的單純友誼，轉化為更成熟的社會化體諒。他們幽默自嘲，大學時還會介意彼此是否把樂團放首位，但現在「生存」才是最真實的功課。這種從夢幻泡泡回歸現實的過程，也成為本次專場的核心命題。

公館青少年。吉他手政廷（左起）、主唱Lucy、鼓手阿傑、貝斯手婉鈴、主唱Adam。（遠雄創藝提供）公館青少年。吉他手政廷（左起）、主唱Lucy、鼓手阿傑、貝斯手婉鈴、主唱Adam。（遠雄創藝提供）

談及文案中坦承的「不酷」，團員們紛紛揭開光鮮背後的狼狽瞬間。主唱Adam自虧，本以為學生時期能登台演出是件值得驕傲的事，但回到學校，常覺得自己成了同學眼中「超雷」的組員；吉他手政廷則在大四面臨畢業焦慮，原想兼顧正職與音樂，卻落得兩頭空，自認「爛到有剩」才決定置之死地而後生，專心投身音樂。

另一位主唱Lucy對產業憧憬的幻滅感也極深，她坦言踏入幕後才看見光鮮背後的健康犧牲與生計壓力，甚至因「乖乖牌」個性常覺得與樂團圈格格不入，笑說：「我根本不是大家眼中那種酷酷的主唱！」鼓手阿傑則在感情世界嚐到破滅滋味，純情如他卻發現曾經珍視的關係竟是一廂情願；Bass手婉鈴也感性分享，原以為長大像「變身」，後來才驚覺人生是場漫長的徒步，「我跟小時候其實差不多，理想中的完美自己，至今仍不知道該如何抵達。」

公館青少年。（遠雄創藝提供）公館青少年。（遠雄創藝提供）

說到「脫離青少年」，對這群音樂人而言不僅是心境上的轉變，反而還有一點斜槓的辛酸。他們分享，目前樂團還無法完全維生，因此團員們其實都各自在副業中求生：Adam、阿傑與政廷忙著教課、接案，Lucy投身設計，婉鈴則在平日努力實習。他們透露：「沒辦法再像學生時期只需要應付學業，我們現在都在想辦法維持生活。」「青少年之後」將於3月4日（三）中午12：00於拓元售票系統正式啟售。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中