台日混血各務礼美奈「心在台灣」 WBC對決日本表態了

各務礼美奈、貝拉、十一等多位女孩擔任公益大使，陪長輩滾元宵。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神齊聚送暖，紅心字會今（26）日邀請各務礼美奈、貝拉、十一等多位女孩擔任長壽花公益大使，陪長輩滾元宵。除了公益心不落人後，隨著世界棒球經典賽（WBC）台日大戰話題升溫，擁有台日混血背景的啦啦隊女孩各務礼美奈，立場成為關注焦點。她大方表態，雖然擁有日本國籍，但因為在台灣生活多年，直呼：「我的心都在台灣！」

台日混血各務礼美奈表態WBC挺台灣！（記者胡舜翔攝）

身為台日混血的各務礼美奈，爸爸是日本人，更是日職「中日龍」鐵粉。被問到台日大賽支持哪一方？各務礼美奈語氣堅定表示，雖然從小看日職長大，但因在台生活多年，「我的心都在台灣！去年台灣隊贏球時，我真的感動到流眼淚。」她更爆料日本籍的老爸其實也支持台灣隊，3月6日她將現身北車直播應援，力挺台灣過關斬將。

貝拉近期從小龍女練習生轉正。（記者胡舜翔攝）

來自馬來西亞的貝拉則帶來異國元宵習俗，透露大馬當地流行「拋柑」，在橘子上寫下聯絡方式求緣分，「橘子越圓，緣分就越圓」。剛從家鄉過完年返台的她，不僅被長輩要求跳應援舞賺紅包，還因為被「餵食秀」狂餵，年後足足胖了3公斤，笑稱是「幸福肥」。不過她也坦言，大馬過年鞭炮聲通宵達旦，回台後很不習慣這裡的安靜，且在台灣必須一直走路，讓習慣在馬國開車的她直呼：「真的不喜歡走路！」

貝拉透露今年過年家中的氣氛截然不同，因為最疼愛她的外婆離世，過去過年總是全家團聚、熱鬧非凡，今年卻少了一個熟悉的味道，讓她深刻體悟到：「『家有一老，如有一寶』這句話是真的，少了長輩，整個過年的感覺真的差很多。」

貝拉希望今年每隔一兩週就能抽出時間回大馬陪伴母親，彌補遠在台灣工作的思鄉之情。（記者胡舜翔攝）

出身單親家庭的貝拉，自小由母親獨力拉拔長大。身為家中最小的妹妹，上有兩個哥哥頂著，她與媽媽的感情格外深厚。因為深感生命短暫且無常，她為自己立下目標，希望今年每隔一兩週就能抽出時間回大馬陪伴母親，彌補遠在台灣工作的思鄉之情。而貝拉甫從小龍女練習生轉正，透露已經邀請媽媽來台看球賽。

十一在進入職排啦啦隊之前，她其實是資深的排球企業聯賽鐵粉，長期關注排球賽事。她透露，身為排球狂粉的她，隨WBC掀起討論，她也笑說今年會開始關注一下。

