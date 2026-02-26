容容宣布自立門戶 26歲驚喜升格當老闆

〔記者傅茗渝／台北報導〕「容容」謝予容、務礼美奈、貝拉、十一與棠棠今（26）日現身紅心字會公益活動，和長輩滾元宵。，大秀「滾元宵」美技，更驚喜宣布事業新身分。容容透露與前東家的合約已於去年12月底期滿，現在正式升格「老闆」自立門戶，更創立了個人服裝品牌。

容容宣布自立門戶。（記者胡舜翔攝）

容容以招牌「笑眼」與充滿親和力的形象深受粉絲喜愛。從《菱格世代DD52》展露頭角，隨後加入女團 PINK FUN 正式出道。在團體發展之餘，她於《全明星運動會》第四季中以亮眼的運動表現與開朗性格獲封「藍隊團寵」，並持續在《炸裂吧！女孩》等節目中挑戰自我。

談起創業初衷，容容感性表示，因為家中的愛犬年紀大了，想為牠留下紀念，於是親自設計了印有臘腸狗圖樣的T恤、襪子與帽子，好友各務礼美奈更義氣相挺，幫忙設計日文符號。晉升老闆後，容容坦言最大的挑戰是「溝通用詞」，過去能開玩笑，現在對廠商必須專業正式，有一種從小大人變成真正大人的感覺，目前已接到旅遊工作，之後會跟粉絲們分享。

容容（左起）、棠棠、貝拉、各務禮美奈、十一現身紅心字會公益活動，和長輩滾元宵。（記者胡舜翔攝）

而容容提到家中長輩時更一度紅了眼眶。她分享今年回新竹老家拜年，高齡101歲的阿公看到子孫團聚，竟在道別時流下不捨的眼淚，讓她至今想起畫面仍感到心酸。她回憶阿公以前身體強健，常開車到家門口打招呼，現在只能待在家，甚至曾偷偷騎電動車出門被爸爸抓包。容容平常只要有空，就會搭一小時車回新竹陪阿公。

