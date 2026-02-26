自由電子報
娛樂 最新消息

告五人、蕭煌奇來寶山！3月連兩場盛會 30組客音競演＋藝人開唱

〔記者廖雪茹／新竹報導〕3月春季，新竹縣寶山鄉一連兩個星期天都精彩！3月1日於田心緣生態園區舉辦「春日客音獎」，結合音樂競演、控窯體驗與手作DIY；3月8日在雙溪國小首推「寶山嘉年華音樂盛典」，邀請人氣樂團告五人、王識賢、安心亞、蕭煌奇等藝人演唱，卡司堅強不輸跨年，粉絲尖叫，準備嗨翻！

「寶山嘉年華音樂盛典」邀請人氣樂團告五人、王識賢、安心亞、蕭煌奇等藝人演唱，宣傳一發出，引發粉絲尖叫。（寶山鄉公所提供）「寶山嘉年華音樂盛典」邀請人氣樂團告五人、王識賢、安心亞、蕭煌奇等藝人演唱，宣傳一發出，引發粉絲尖叫。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉長邱振瑋表示，「春日客音獎」活動將由客家八音團熱鬧開場，30組參賽團體輪番上台競演，從傳統山歌到創新編曲，展現客家音樂的世代接力與多元曲風，是一場兼具文化厚度與親子互動的春日盛會。

寶山吉祥物「藍寶嘎」與「寶寶嘎」造型小燈箱。（寶山鄉公所提供）寶山吉祥物「藍寶嘎」與「寶寶嘎」造型小燈箱。（寶山鄉公所提供）

當天特別安排客庄傳統控窯體驗，以及菜包DIY、醃蘿蔔DIY與蘿蔔燈籠DIY，動手實作，把飲食記憶與節慶意涵留在雙手之間。完成飛盤與布袋球趣味挑戰，有機會獲得限量精美小禮-寶山吉祥物「藍寶嘎」與「寶寶嘎」造型小燈箱。

寶山鄉公所3月8日首度舉辦「寶山嘉年華音樂盛典」。（寶山鄉公所提供）寶山鄉公所3月8日首度舉辦「寶山嘉年華音樂盛典」。（寶山鄉公所提供）

邱振瑋說，緊接著公所將在3月8日婦女節當天，首度舉辦「寶山嘉年華音樂盛典」，邀請人氣樂團告五人、王識賢、安心亞、蕭煌奇、艾薇、派偉俊、閻奕格等歌手輪番演唱，讓年輕朋友不用奔波追星，在家鄉就能親身參與偶像歌手、實力派樂團的演唱，希望透過音樂串聯世代情感。

3月1日於寶山鄉田心緣生態園區的「春日客音獎」，結合音樂競演、控窯體驗與手作DIY。（寶山鄉公所提供）3月1日於寶山鄉田心緣生態園區的「春日客音獎」，結合音樂競演、控窯體驗與手作DIY。（寶山鄉公所提供）

3月8日下午5點正式開唱之前，上午10點起就安排「寶山好物集」，集結在地農特產品、特色美食及文創攤位，讓民眾提前進場卡位不無聊；傍晚時分歌手輪番上台獻唱，一路精彩到晚間9點30分，活動免費入場。相關停車場及交通管制資訊，將於「寶山鄉公所」臉書粉專另行公告。

