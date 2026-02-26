自由電子報
娛樂 最新消息

吳中純淋巴癌病逝！住院1個月病情惡化 夫發抖簽放棄急救

梅聖旻發抖簽放棄急救，讓吳中純去做快樂天使。（翻攝自臉書）梅聖旻發抖簽放棄急救，讓吳中純去做快樂天使。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前電視主播吳中純驚傳不敵病魔離世，享年56歲。昨（25）日下午3時30分，在家人哀戚陪伴下於台大醫院拔管，走完人生最後一程。丈夫梅聖旻悲慟還原抗癌過程，透露愛妻從健檢出病灶到撒手人寰僅短短一個多月，病況轉折之快令家屬措手不及。

據《壹蘋新聞網》報導，梅聖旻回憶，吳中純自去年下半年起便不時出現疲倦症狀，當時並未深究，直到今年跨年後前往台大醫院進行斷層掃描，才驚覺罹患治癒率較低的「T細胞淋巴癌」，並接受醫生建議放手一搏，1月26日住院檢查時，尚未開始化療，內部器官便已嚴重發炎並引發敗血症，隨後兩度進出加護病房。

吳中純在接受第一次投藥化療後，出現拉肚子、全身抽搐等劇烈副作用。2月22日她陷入昏迷，肝、腎功能崩竭，並伴隨癲癇症狀。面對醫生告知情況不理想，梅聖旻坦言內心承受極大痛苦，希望有奇蹟出現，但又不忍心看吳中純受苦，簽放棄急救文件時，手不斷發抖。

吳中純淋巴癌逝。（翻攝自臉書）吳中純淋巴癌逝。（翻攝自臉書）

最終家屬決定放手，吳中純在拔管後不到5分鐘便安詳離去。對此，梅聖旻強忍悲傷表示，吳中純用最舒服、最灑脫的方式走了，這是她的選擇。面對愛妻驟逝，梅聖旻雖感萬分不捨，仍強打精神送別摯愛。

