多倫多舞獅吸睛！台灣女生公開「獅內視角」影片破300萬觀看

〔記者胡御柔／台北報導〕一名台灣女生近日在社群平台分享自己於加拿大多倫多進行舞獅表演的影片，以獨特視角記錄舞獅過程，吸引大量網友關注。影片不僅呈現熱鬧的現場演出氣氛，更首度公開舞獅內部畫面，讓觀眾得以一窺舞者實際操作的細節與技巧，掀起熱烈討論。

影片中她特別將畫面分為兩個視角，一邊是觀眾看到的表演畫面，另一邊則是舞獅內部的第一視角。透過對比可以清楚看見，外表看似活靈活現的獅頭動作，其實都來自舞者細膩的控制與體力付出，讓不少網友直呼「原來舞獅這麼不容易」。

一名台灣女生分享自己於加拿大多倫多進行舞獅表演的影片，吸引大量網友關注。（翻攝IG）

從畫面可見，這名女孩身穿喜氣的紅色上衣，綁著雙馬尾造型，撐起沉重的獅頭依舊動作俐落，技巧顯得相當熟練。在觀眾視角中，她與搭檔默契十足，在店家空間內完成整套舞獅表演，動作流暢自然，成功帶動現場氣氛。

內部視角則更清楚呈現舞獅的操作方式，例如當獅頭需要做出抖動耳朵的動作時，她必須一邊晃動獅頭，一邊拉動控制耳朵的繩子，同時還要配合節奏與步伐，展現高度協調能力。

據了解，她陸續上傳多支舞獅相關影片，皆獲得不錯迴響，其中一支影片更突破300萬次觀看，人氣持續上升，不少網友留言表示「第一次看到舞獅裡面」、「超酷」、「長知識了」。

除了分享表演過程外，她也在加拿大舉辦舞獅體驗活動，開放民眾近距離接觸舞獅文化。參與者不僅能親自嘗試操作獅頭，也能學習基本動作與技巧，希望透過實際體驗，讓更多人認識舞獅這項傳統文化。

