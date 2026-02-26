自由電子報
娛樂 電視

王瞳開春改披「紅黑戰袍」帥炸 獅吼形象曝光網讚：氣場太強

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳、于浩威、小頭、阿修羅組成的搖滾團體「霸氣樂團」為迎接2026新年度，特別找來知名設計師黃秀瑾，量身打造全新視覺形象。這次造型大膽打破過往純搖滾的框架，將客家傳統文化「方口獅」圖騰融入當代俐落剪裁，展現出「為愛而聲．獅吼守護」的強大氣場。

「霸氣樂團」阿修羅（左起）、于浩威、王瞳、小頭新團服以黑紅視覺強烈對比，象徵熱血與穩定並存，也代表樂團對夢想的吶喊與對土地的守護承諾。（民視提供）「霸氣樂團」阿修羅（左起）、于浩威、王瞳、小頭新團服以黑紅視覺強烈對比，象徵熱血與穩定並存，也代表樂團對夢想的吶喊與對土地的守護承諾。（民視提供）

身為團中焦點的王瞳，對於這次的形象大改造感到既興奮又感動。她透露，過去樂團造型多偏向純粹的搖滾酷帥風格，但這次希望做一次大膽的「中西融合」嘗試，「這次的開春宣傳服，是黃秀瑾設計師特別為我們量身打造的」，服裝上最吸睛的莫過於客家方口獅圖騰，這不僅象徵著鎮守與守護，更呼應了開春的喜氣，她開心說：「我們非常喜歡這種把傳統文化轉化為現代舞台語言的方式，穿上去的那一刻，真的有一種穿上『戰袍』的感覺，內心湧現出很有力量的勇氣。」

「霸氣樂團」王瞳（前）、小頭、（後排左起）、于浩威、阿修羅穿新團服亮相。（民視提供）「霸氣樂團」王瞳（前）、小頭、（後排左起）、于浩威、阿修羅穿新團服亮相。（民視提供）

設計師黃秀瑾則表示，此次服裝以黑、紅為主色調，紅色代表熱血與希望，黑色則象徵穩定，透過幾何重構的獅口大張圖騰，象徵著樂團對音樂夢想的發聲與對土地的守護承諾。

「霸氣樂團」阿修羅（左起）、于浩威、王瞳、小頭穿新團服亮相。（民視提供）「霸氣樂團」阿修羅（左起）、于浩威、王瞳、小頭穿新團服亮相。（民視提供）

回顧過去樂團的表現，王瞳感性提到上次在露營區的演出經驗非常難忘，與歌迷近距離的互動讓團員們充滿電力。談到2026年的新年願望，她大方許願：「希望今年可以發行新專輯！更希望有機會舉辦專場演唱會，或在更多不同的活動中跟大家見面。」

于浩威（左）、王瞳期許2026霸氣樂團演出順利、發專輯。（民視提供）于浩威（左）、王瞳期許2026霸氣樂團演出順利、發專輯。（民視提供）

霸氣樂團強調，「霸氣」二字並非攻擊，而是一種「站出來守護」的姿態。因此，2026年樂團也計畫啟動正向公益新篇章，將結合「獅吼守護」主題推出限量守護款服飾，並將部分收益投入公益計畫，讓搖滾樂不只是震盪耳膜的旋律，更是溫暖社會的力量。

設計師黃秀瑾（中）為霸氣樂團量身打造2026年的新團服，左起為阿修羅、于浩威、王瞳、小頭。（民視提供）設計師黃秀瑾（中）為霸氣樂團量身打造2026年的新團服，左起為阿修羅、于浩威、王瞳、小頭。（民視提供）

由主唱于浩威領軍，搭配王瞳、小頭、阿修羅的堅強陣容，霸氣樂團在2026年開春便展現強烈的企圖心。當傳統的方口獅精神遇上現代搖滾，這場視覺與聽覺的饗宴，已讓廣大樂迷期待不已。

body

