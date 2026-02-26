自由電子報
娛樂 電視

陳漢典成史上最老高中生！黃偉晉揭校園生活：被老師罵很爽

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員拍攝推理實境節目《百分之一相對論》，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題，上週日（22）日結束了第二單元「歡迎來到黎明別館」探員們成功修復了時空亂流，正式畢業前往第三單元「梅花梅花幾月開」一所名為「四季高中」外表看似光鮮亮麗，內部卻存在著階級制度與校園霸凌事件，甚至因此鬧出人命，探員們將前往三年冬班，帶著轉學生的身份調查這起神秘事件。

全新單元「梅花梅花幾月開」堪稱台灣版的「魷魚遊戲」結合校園懸疑與心理遊戲，時空探員們來到了「四季高中」以全新的身份調查這起神秘事件，故事一開始六位探員先是在毫無預警的情況下得知自己的「學生身份」。

《百分之一相對論》第三單元「梅花梅花幾月開」NPC主視覺。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）《百分之一相對論》第三單元「梅花梅花幾月開」NPC主視覺。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

其中陳漢典看到，基本資料當中的照片竟是女扮男裝的自己，讓全體探員荒謬到笑出來，表演慾強烈的他忍不住又再次乾跳打歌了起來，梁以辰以及潘君侖也不忘陪跳，給予隊長滿滿的情緒價值，成了伴舞界的神鵰俠侶。

探員們與校園主任林昕婕（姚以緹飾）以及班導師羅偉（温昇豪飾）在辦公室第一次見面時，因為長相跟高中生有所差距，引起老師們的懷疑，探員陳漢典馬上表示：「我們很年輕啦」，探員潘君侖也積極的補充：「我們只是長得比較著急啦」才得以消除老師們的懷疑。

回想起拍攝過程陳漢典表示：「我真的很久沒有感受到學生的氛圍了，所以當時一踏進到校園時真的很興奮，再加上又剛好穿著制服，就會有一種合理的感覺，不少人說我們看起來很老，啊我就四十歲了啊，不然是要怎樣？沒事啦我還年輕啦！」

探員梁以辰也在直播當中分享：「能夠回到校園生活真的很輕鬆，我很喜歡跟班上的同學一起互動打哈哈聊天，也很開心可以透過這個單元讓我短暫重回學生時期，直到現在印象還非常深刻。」探員黃偉晉則是開玩笑的說道：「飾演學生就是做一些醫美呀，沒有啦其實保持年輕的心態這些根本不是問題，尤其是被姚以緹飾演的主任兇的時候會讓我回想到以前求學時期真的有這種很兇悍的老師，被老師兇其實蠻爽的。」

陳漢典遭嫌史上最老女高生。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）陳漢典遭嫌史上最老女高生。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

直播過程中，不少觀眾朋友們詢問宋偉恩在教室爆氣怒吼方思琴（蔡昀希飾）是否為原先安排好的，梁以辰以及黃偉晉也透過直播跟大家鄭重的澄清絕對是最真實的情況，探員黃偉晉分享：「我一開始就發現偉恩在生氣了，因為偉恩是用丹田在吼方思琴（蔡昀希飾）的，我就覺得很精彩，但我同時也透過這個事件理性的去分析思考說這個班級的人物關係。」

探員梁以辰則幫宋偉恩平反說道：「我當下真的嚇到呆掉，不過其實偉恩生氣是因為他非常沉浸在劇情當中，我們當下就是想趕快把偉恩安撫好，還好偉恩的情緒也收得很快。」

直播過程被宋偉恩怒吼的演員蔡昀希更是驚喜現身直播間留言：「我當下超怕被宋偉恩扁的，我真的快被嚇哭了」導演郭方儒也大讚蔡昀希精湛的演技：「蔡昀希的氣勢真的很強，事發之後她有來跟我說怎麼辦我是不是不應該這樣才對，有感覺到昀希的小愧疚，我則是跟她說妳這樣很好，就是要維持下去。」同時導演郭方儒也感謝探員們事發後把宋偉恩安撫的很好，大讚探員們的團隊精神。

第三單元講述一所明星高中發生霸凌和命案，導演郭方儒也在直播當中分享：「希望可以透過這個單元讓大家知道說，其實人性的惡真的是可以造成不可挽回的事情，本週第八集是最沉重的一集，剛好是我在過年時剪出來的，如果平時很容易入戲的觀眾朋友在觀看時要有心理準備，因為我不管看幾次都覺得好難過，不過這確實是這個社會上會發生的事情，也希望社會可以多一點溫暖。」

