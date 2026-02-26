自由電子報
娛樂 最新消息

美魔女二婚超幸福！老公狂寵送上新竹11間房任挑

王宥忻與老公。（女神愛啪啪提供）王宥忻與老公。（女神愛啪啪提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕話題熟女團 F40 日前於北投舉辦溫泉派對，四人火力全開，不只大聊感情、事業與凍齡秘訣，更接連爆出大尺度話題，從裸湯初體驗到酒桌邊界感，內容香辣卻展現熟女迷人的自信狀態。

成員關關近年晉升新創公司老闆，不久前豪氣帶領24位員工飛往越南芽莊員旅，女企業家氣場全開。事業得意的她，感情生活更是甜到發光。二婚後備受寵愛，老公直接拿出新竹11間房產讓她任選居住，並斥資數百萬依她喜好裝潢。更暖心的是，老公對她與前夫的孩子視如己出，一家人感情緊密。

F40，Cony（左起）、王宥忻、關關、艾軒。（女神愛啪啪提供）F40，Cony（左起）、王宥忻、關關、艾軒。（女神愛啪啪提供）

聊到保養，關關與成員Cony現場討論近期火紅的「愛啪啪」美顏術，關關興奮分享：「整個蘋果肌都起來了！」笑稱效果撐了一整個月依然澎潤，比一般做臉更有感。

談到泡湯話題，關關突然自爆人生第一次裸湯，竟是獻給團長王宥忻。當年赴日旅遊，自認挑了快打烊時間應該無人，沒想到仍得與團長「坦誠相見」，好在王宥忻態度自然，讓她成功克服心理障礙。王宥忻更被團員封為團隊「清盤擔當」，笑虧她「吃五個人的份量只長五分之一的肉」，堪稱體質界天選之人。

F40，Cony（左起）、王宥忻、關關、艾軒。（女神愛啪啪提供）F40，Cony（左起）、王宥忻、關關、艾軒。（女神愛啪啪提供）

另一位成員艾軒語出驚人分享「酒精保養論」，笑稱為了晚上的酒局刻意不吃晚餐，「酒精濃度高，病毒都不敢靠近。」她表示，許多男性誤以為約她喝酒就能有機會，她冷回：「我是喜歡酒，不是喜歡你！」更自認是酒桌糾察隊，若見男士越界立刻阻止。原則鐵律是「有老婆的男人絕對不碰」，這樣的態度，反而讓男性友人的另一半對她高度信任，甚至開口認證：「跟艾軒出去可以。」歷經離婚後，艾軒選擇與媽媽同住，坦言彷彿回到被照顧的小女孩狀態，心境放鬆後，事業運與財運同步提升。

四位成員因類似人生經歷與價值觀走在一起，感情緊密。談及人際地雷時，團長王宥忻首度分享過往婚姻亮紅燈期間，曾有女性趁虛而入，不僅半夜頻繁來電給她丈夫，最後甚至發展感情。這段經歷讓成員們一致認定：真正的閨蜜關係，建立在信任與分寸之上。

