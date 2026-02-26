創快電商4年！ㄚ頭動念「離開台灣」鬆口未來規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕快電商三位創辦人森田與丫頭詹子晴、Vic陳雋希趁著馬年新春假期飛往南半球充電旅行，森田給予丫頭導遊高度評價99分。

森田興奮直呼：「我是第一次去澳洲！拖丫頭的福才可以認識到澳洲更多深入的文化氣息！」結束僅僅七天的假期，森田立刻恢復企業家上工模式，笑說：「回來感覺是活力滿滿！凌晨5點下飛機，我們就直接進公司了，覺得這一趟旅遊身心靈都顧到了，回來零時差直接開工！」

他們走訪當地觀光景點：採松露、去了維州圖書館、淘金小鎮，還自駕船遊河，感受澳洲獨有魅力；有趣的是，這次是丫頭擔任導遊親自帶團，森田給予高度評價99分：「第一次讓她做領頭羊，帶我們初體驗澳洲，沒有給100分是怕她下次不帶我出國。」更把握機會好好血拼，笑稱：「該去的精品還是少不了 。」

ㄚ頭（中）打算短暫留學。（快電商提供）

丫頭以導遊口吻表示：「他們兩個都是第一次去澳洲，我安排很多好吃的餐廳，把他們養得胖胖的，休假回來再一起努力2026。」走訪了世界各地，他們也期許著事業能插旗全球，森田表示：「我們都在討論快電商應該要揚名海外，每一個人都想在世界各地擁有創業資源、擁有自己的時間和生活。」

快電商攜手Hit Fm聯播網與全台寵物通路寵物公園，共同發起公益行動「毛起來愛 飽飽不孤單」，透過企業跨界合作整合電商、媒體與實體通路資源，號召社會大眾一同加入集糧送愛行列，活動至今已募得7300公斤，丫頭喊話：「不再只是我們快電商單向的努力。不同領域願意為同一件善意一起努力，那種彼此信任與想一起完成的信念，讓我們更有動力做下去。對公司來說，這不只是企業合作，而是讓公益可以走得更遠，將愛延續。」

至於馬年給自己的目標？丫頭透露：「我每年都有安排自己學習一項新事物，但從來沒有離開過台灣，今年希望能出國短期留學，嘗試不同生活體驗。」

Vic則分享：「我們今年會安排一次快電商核心團隊的海外行程，一方面放鬆，也從不同市場觀察新的機會。我個人去年參加HYROX首爾站 今年也將參加 HYROX 曼谷站比賽，持續挑戰自己，對我來說，突破與成就感就是最好的放鬆。」

單一通路已不再足夠滿足消費者，快電商很看重消費者的購物體驗，希望在社群、電商、實體門市之間協同運作，形成有效的引流與轉換策略。丫頭早已瞄準AI趨勢：「2026 全球零售環境都會有新的改變，AI 不再只是行銷工具，而會成為消費者購物體驗的一部分，我們也將快電商結合AI，提升用戶體驗、效率與服務，期待開啟新一波成長。」

