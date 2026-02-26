自由電子報
《真愛找麻煩》女星驚傳罹癌 生日禮變噩耗：為什麼是我

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以《真愛找麻煩》、《莫非，這就是愛情》等劇走紅的女星林欣霈，近日在節目《聚焦2.0》中強忍情緒，揭開驚心動魄的抗癌歷程。她透露，34歲那年本想以「全身健檢」作為生日禮物，沒想到這份禮物竟成了人生最沉重的轉折，讓她在無預警下被迫與死神擦身。

女星林欣霈登上《聚焦2.0》分享抗癌心路歷程。（年代提供）女星林欣霈登上《聚焦2.0》分享抗癌心路歷程。（年代提供）

林欣霈坦言，確診前身體並無大礙，唯一的警訊竟只是常態性的「非常累、很想睡」，原以為只是工作勞累，怎料健檢結果顯示體內有多顆結節，且其中一顆已明顯鈣化。當時醫師甚至嚴肅直言：「不管結果好壞，這刀一定要開。」手術化驗後更證實，癌細胞早已悄悄擴散至右側淋巴，最後只能連同部分淋巴一併切除。

林欣霈不僅演藝事業有成，還握有芳療師執照。（年代提供）林欣霈不僅演藝事業有成，還握有芳療師執照。（年代提供）

回首那段黑暗期，個性堅強的她為了不讓家人掛心，選擇獨自完成所有看診與回診。她形容等待手術的那一個月最為痛苦，腦中不斷盤旋著「為什麼是我？」的憤慨，直到進手術室前夕才被迫轉念，學會與病魔共處。

這場大病也徹底洗牌了她的生活。出身嗜辣家庭、過去在拉麵店能挑戰「8倍辣」的她，術後不得不調降辣度，讓她自嘲「沒辣就像沒吃拉麵」。令人意外的是，身形纖瘦的她竟也被診斷出「輕度脂肪肝」，讓她意識到外表與健康並非絕對，如今她轉型芳療師，改以綠拿鐵、高蛋白及精油嗅吸來養生，用更柔軟的心態面對重生後的人生。

