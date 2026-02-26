自由電子報
娛樂 最新消息

《吻別》作詞人出手 韋禮安新歌注入港風飄出「學友味」

韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安跨世紀戀曲系列三小EP第二彈《LOVE WEI BACK Vol.2》即將上架，他打造3首新曲，加入在90年代時最紅的「香港風味」元素，也請出張學友90年代神曲《吻別》的作詞人何啟弘為歌曲量身作詞，要讓大家聆聽一場令人著迷的旺角戀曲音樂。

韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）

韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）

這次韋禮安帶大家回到90年代，由於90年代的華語娛樂圈，港星、廣東歌、港劇和香港電影佔有舉足輕重地位，是讓人不容忽視的影視元素，因此全新EP中少不了「港味」，三首歌都邀請Derrick & Fergus這對香港金曲製作人共同參與製作，為作品注入濃厚的港風情懷。

韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）韋禮安新EP充滿港風情懷。（索尼提供）

EP中的3首歌曲，韋禮安特別邀請當年寫下張學友《吻別》的作詞人何啟弘操刀，為新歌《反鎖》作詞，把經典又熟悉的「學友味」再一次帶回來；還有充滿City Pop氛圍、歌名很微妙的《為什麼你總是愛上不該愛的人》；以及是韋禮安創作的起點、充滿90年代R&B氛圍的作品《一天一天》，他交出和上一張截然不同風格的音樂作品，展現出多元的音樂創作爆發力。

韋禮安邀柯煒林、馬士媛赴港澳拍MV。（索尼提供）韋禮安邀柯煒林、馬士媛赴港澳拍MV。（索尼提供）

在影像視覺上，韋禮安再次與破億票房導演殷振豪合作，團隊飛往香港和澳門取景拍攝，並邀請第62屆金馬獎最佳男主角入圍的演技派男神柯煒林和金馬獎最佳新演員得主馬士媛加入演出，共譜1995年一段孤獨又迷離的音樂短詩影集。

