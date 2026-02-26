自由電子報
娛樂 最新消息

周董門票溢價6.8倍！男賣「卡皮巴拉」搭售被重罰264萬 控警釣魚踢鐵板

〔記者劉詠韻／台北報導〕吳姓男子前年在臉書社團以買化妝包送門票為由，並以原價近7倍價格轉售周杰倫的演唱會門票，台北市政府依文創法重罰264萬餘元。吳男不服提起行政訴訟，主張未完成交易且警方「釣魚」，不過，台北高等行政法院審理後認定，只要上架兜售即構成違規事實，並非成交才算數，判決駁回吳男之訴，全案可再上訴。

判決指出，吳男於2024年間在演唱會讓、退或換票的臉書社團，以「買卡皮巴拉化妝包送門票」等方式，張貼販售「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」12月5日至7日演唱會門票9張。該票券原價每張5880元，他以總價36萬元出售，形同每張4萬元、加價3萬4120元，溢價約6.8倍。

判決指出，周杰倫票券原價每張5880元，吳男以總價36萬元出售，形同每張4萬元、加價3萬4120元，溢價約6.8倍。（資料照）判決指出，周杰倫票券原價每張5880元，吳男以總價36萬元出售，形同每張4萬元、加價3萬4120元，溢價約6.8倍。（資料照）

北市府依文化創意產業發展法規定，按票面金額50倍計算，每張裁罰29萬4000元，9張合計264萬6000元。吳男不服提起訴願遭駁回，再向北高行提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定。

吳男主張，警方以假買家身分誘捕，他實際並未持有或交付票券，也未完成交易，不構成販售，且刑事法院對類似案件判罰較輕，本件罰鍰過重，已經違反比例原則。

北高行審理認為，本案屬於提供機會型「釣魚」調查，並非創造犯意的陷害教唆。吳男原已在網路公開刊登加價轉售資訊，警方僅蒐證查獲，程序並無違法。依立法理由及立法院附帶決議，販售包括上架、陳列、兜售等行為，不以實際成交為必要，吳男於網路張貼加價販售資訊，並與警方洽談張數、價格及付款方式，甚至主動詢問是否再加購2張，違規事實明確。

至於罰鍰金額，北高行則指，文化部訂有裁罰基準，依加價倍數與張數計算，並已考量吳男為初犯等情節，並未違反行政罰法第18條規定，另文化創意產業發展法第10條之1第3項刑事責任，與本案第2項行政罰目的及規範行為不同，不能以刑罰輕重作為比較基準。

北高行補充，文化部曾透過公告與宣導說明加價轉售票券屬違法行為，吳男不得以不知法規為由免責，認定原處分及訴願決定均無違法，判決駁回。

