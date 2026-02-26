天團成員相親細節流出！正面開深V豹紋戰袍曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠首度實境團綜企劃《6人行不行》將於本週五（2/27）中午十二點在 friDay 影音首播。第一集由蘇打綠團員戲稱「人間獵豹」的貝斯手馨儀打頭陣，報名相親社與5位素人大玩戀綜梗，讓觀眾親眼見證「人間獵豹」出籠鎖定目標的捕食秀。

馨儀相親任務打頭陣。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠團並打造首播週限定快閃店，開箱時導演李伯恩也到場合體，回顧這個瘋狂團綜的誕生過程，他笑說自己真的太愛蘇打綠，只要看到他們靈感就自動開外掛，甚至從馨儀一個眼神裡讀出「她需要一檔戀綜」的宇宙訊號，讓團員當場笑到站不住。

請繼續往下閱讀...

青峰展區充滿神秘感。（蘇打綠有限公司提供）

事實上，馨儀的相親企劃是一聽就全票通過、最早拍板的一集，大家嘴上狂虧，心裡卻真心希望她幸福。當初團員們一起觀賞這集任務時，邊看邊驚叫，驚喜火花一波接一波，當場直呼乾脆獨立做成一整季馨儀的戀綜。

快閃店現場同步更公開她當初填寫的相親條件表，近50個形容詞排開，她親手勾選其中4個，相識20多年的團員竟然全數猜錯，忍不住吐槽她是不是偷偷在設人設，「人間獵豹根本在設陷阱。」更誇張的是，尚未公開照片就吸引30多位報名者，一旁更掛著若配對成功就要穿去約會的豹紋戰袍，低胸剪裁性感全開。至於她最後有沒有真的成功配對，答案就等首播正式揭曉。

導演李伯恩合體蘇打綠開箱。（蘇打綠有限公司提供）

團員與導演李伯恩一邊逛展間，一邊回憶錄製時的荒謬瞬間。青峰專屬展區神祕感層層堆疊，像走進命理街的小房間，桌上擺著青峰出任務拜會各路算命老師帶去的團員大頭照，薩滿鈴鐺、象棋、塔羅牌等不同派系道具一字排開。青峰也在現場賣了個關子，透露這集將出現足以翻轉整個團綜走向的關鍵機密。

蘇打綠打造首播週快閃店。（蘇打綠有限公司提供）

小威的展區貼滿神秘音樂節的文宣與現場照片，也首度揭開這檔團綜的「地下起因」。原來一切始於他在大阪路邊撞見一場有趣的音樂節，當場熱血想揪團員一起飛，卻因大家檔期滿檔只能作罷，最後索性拐了伯恩導演同行拍攝。導演也意外升級成鼓手，圓夢當上「蘇打綠第七人」；但他下一秒補一句：「出演費還是要算吧？」立刻被團員圍攻吐槽。

阿福展區直接亮牌他的「十大宜蘭美食口袋名單」，阿龔區則展出巨幅雙面臉譜與首度接觸民俗音樂的工尺譜，家凱的展區一半是歡樂的遊樂園，另一半卻切換成鬼屋，像極了 i 人被逼到極限的反差。《6人行不行》將於 2 月 27 日起，每週五、週六中午 12:00 在 friDay 影音上線；團綜快閃店即日起於微風南山 3F 開放至 3 月 1 日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法