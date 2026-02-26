自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

天團成員相親細節流出！正面開深V豹紋戰袍曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠首度實境團綜企劃《6人行不行》將於本週五（2/27）中午十二點在 friDay 影音首播。第一集由蘇打綠團員戲稱「人間獵豹」的貝斯手馨儀打頭陣，報名相親社與5位素人大玩戀綜梗，讓觀眾親眼見證「人間獵豹」出籠鎖定目標的捕食秀。

馨儀相親任務打頭陣。（蘇打綠有限公司提供）馨儀相親任務打頭陣。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠團並打造首播週限定快閃店，開箱時導演李伯恩也到場合體，回顧這個瘋狂團綜的誕生過程，他笑說自己真的太愛蘇打綠，只要看到他們靈感就自動開外掛，甚至從馨儀一個眼神裡讀出「她需要一檔戀綜」的宇宙訊號，讓團員當場笑到站不住。

青峰展區充滿神秘感。（蘇打綠有限公司提供）青峰展區充滿神秘感。（蘇打綠有限公司提供）

事實上，馨儀的相親企劃是一聽就全票通過、最早拍板的一集，大家嘴上狂虧，心裡卻真心希望她幸福。當初團員們一起觀賞這集任務時，邊看邊驚叫，驚喜火花一波接一波，當場直呼乾脆獨立做成一整季馨儀的戀綜。

快閃店現場同步更公開她當初填寫的相親條件表，近50個形容詞排開，她親手勾選其中4個，相識20多年的團員竟然全數猜錯，忍不住吐槽她是不是偷偷在設人設，「人間獵豹根本在設陷阱。」更誇張的是，尚未公開照片就吸引30多位報名者，一旁更掛著若配對成功就要穿去約會的豹紋戰袍，低胸剪裁性感全開。至於她最後有沒有真的成功配對，答案就等首播正式揭曉。

導演李伯恩合體蘇打綠開箱。（蘇打綠有限公司提供）導演李伯恩合體蘇打綠開箱。（蘇打綠有限公司提供）

團員與導演李伯恩一邊逛展間，一邊回憶錄製時的荒謬瞬間。青峰專屬展區神祕感層層堆疊，像走進命理街的小房間，桌上擺著青峰出任務拜會各路算命老師帶去的團員大頭照，薩滿鈴鐺、象棋、塔羅牌等不同派系道具一字排開。青峰也在現場賣了個關子，透露這集將出現足以翻轉整個團綜走向的關鍵機密。

蘇打綠打造首播週快閃店。（蘇打綠有限公司提供）蘇打綠打造首播週快閃店。（蘇打綠有限公司提供）

小威的展區貼滿神秘音樂節的文宣與現場照片，也首度揭開這檔團綜的「地下起因」。原來一切始於他在大阪路邊撞見一場有趣的音樂節，當場熱血想揪團員一起飛，卻因大家檔期滿檔只能作罷，最後索性拐了伯恩導演同行拍攝。導演也意外升級成鼓手，圓夢當上「蘇打綠第七人」；但他下一秒補一句：「出演費還是要算吧？」立刻被團員圍攻吐槽。

阿福展區直接亮牌他的「十大宜蘭美食口袋名單」，阿龔區則展出巨幅雙面臉譜與首度接觸民俗音樂的工尺譜，家凱的展區一半是歡樂的遊樂園，另一半卻切換成鬼屋，像極了 i 人被逼到極限的反差。《6人行不行》將於 2 月 27 日起，每週五、週六中午 12:00 在 friDay 影音上線；團綜快閃店即日起於微風南山 3F 開放至 3 月 1 日。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中