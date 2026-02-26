自由電子報
娛樂 最新消息

（連線訪問）黃子華《夜王》半裸解放被鄭秀文讚 談「若生子可能會打死」

《夜王》導演吳煒倫（前排左起）率領鄭秀文、黃子華，以及盧鎮業（後排左起）、王丹妮一同受訪。（華映提供）《夜王》導演吳煒倫（前排左起）率領鄭秀文、黃子華，以及盧鎮業（後排左起）、王丹妮一同受訪。（華映提供）

〔記者許世穎／台北－澳門連線訪問〕香港賀歲檔票房冠軍《夜王》在香港上映氣勢如虹、票房突破港幣5500萬（約台幣2.2億元），導演吳煒倫率領票房巨星黃子華、天后鄭秀文，以及王丹妮、飾演反派的盧鎮業一同受訪。黃子華在電影中有不少半裸上陣秀身材的戲碼，鄭秀文笑讚看了「流口水」，而關於戲裡談及「如果有小孩」的人生想像，兩人也親曝現實人生觀，火花四射。

鄭秀文（左）和黃子華在《夜王》飾演離婚夫妻。（華映提供）鄭秀文（左）和黃子華在《夜王》飾演離婚夫妻。（華映提供）

電影以夜總會文化為背景，描繪夜場眾生相、緬懷逝去光輝。吳煒倫透露，田調時聽聞的真實故事之多與震撼度，遠超想像，「收集的資料可以拍40集的長劇！」但最終他選擇把焦點放在人情味之上，包括小姐與媽媽桑、小姐與經理之間微妙而真摯的情感牽繫，讓電影在紙醉金迷之外，多了一層溫度。

黃子華這回為戲「解放」不少，不僅有多場半裸戲碼，還有床戲演出。他自嘲現在的身材「其實包起來，裡面像林雪」，笑說：「這不是少數的露身材、床戲演出，而是以後都沒有！」談到與鄭秀文的激烈爭吵戲，他妙語如珠：「因為我沒有穿衣服，所以罵完就走！」幾乎零NG完成拍攝。

黃子華在《夜王》有不少半裸露身材的戲。（華映提供）黃子華在《夜王》有不少半裸露身材的戲。（華映提供）

被問到現實中是否也曾如此激烈爭執，黃子華坦言年輕時脾氣火爆，「吵到把電視機都拋到街上都有。」語氣半真半假，盡顯招牌幽默。鄭秀文則大方稱讚他脫衣那一刻，「BODY那麼地讓人流口水，挺可以的！」讓黃子華笑言獲得極大信心。

至於反派角色，盧鎮業還得動手賞黃子華巴掌，他直呼壓力山大，「畢竟是子華神。」沒想到吳煒倫搭著他肩膀鼓勵：「不夠大力，你應該重重的，打到他流鼻血！」讓現場笑聲不斷。

鄭秀文（左）和黃子華為《夜王》接受台灣媒體訪問。（華映提供）鄭秀文（左）和黃子華為《夜王》接受台灣媒體訪問。（華映提供）

戲裡黃子華重情重義，他坦言戲外也是「情義分不開」，賺的錢常花在別人身上，「不但只有愛情，也很有義氣。」對人對事都講究投入與承擔。鄭秀文則分享自己無論工作或家庭都奉行「ALL IN」原則，「不能只有30個%，對什麼事情、對人都是100%。」這樣的性格，也呼應她在戲中孤注一擲的姿態。

此外，兩人在片中曾有一段婚姻，過去討論到若有孩子，人生會是什麼模樣。鄭秀文坦言年輕時也曾有那麼一瞬間的想法，「但幸好沒有，因為我的個性自己也管不了了，很喜歡自己現在的生活狀態。」現實中未婚的黃子華則笑說自己太嚴格，「生男孩子可能會把他打死，因為我知道男孩頑皮起來會是怎麼樣；但女兒可能會把她疼死，我會很偏心的！」一席話既玩笑也自省，為訪談畫下幽默句點。

王丹妮（左）和盧鎮業為《夜王》接受台灣媒體訪問。（華映提供）王丹妮（左）和盧鎮業為《夜王》接受台灣媒體訪問。（華映提供）

從夜場浮華到人生選擇，《夜王》不只談慾望與金錢，更直指情義與取捨，在香港賀歲檔熱賣也掀起熱議，台灣將於3月13日上映。

