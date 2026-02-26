自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

首位金鐘得主夏琍琍83歲病逝 陳凱倫感傷揭她生前狀況

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視開播初期的第一位播音員、同時也是第一屆廣播金鐘獎得主夏琍琍，驚傳於2月23日病逝，享壽83歲。

陳凱倫（左）憶「夏姐姐」夏琍琍（右）優雅身影。（翻攝自臉書）陳凱倫（左）憶「夏姐姐」夏琍琍（右）優雅身影。（翻攝自臉書）

夏琍琍的演藝生涯本身就是一部台灣電視史。1963年自國立藝專（現國立台灣藝術大學）畢業後，她帶著對廣播的熱忱投身心戰電台（現中央廣播電台）。1966年，她憑藉著過人的播音實力，摘下第一屆廣播金鐘獎「播音員獎」，寫下歷史新頁。

在那個還沒有「新聞主播」一詞的年代，她是台視開播後首位考進的播音員，負責播報新聞。此外，她與上官亮在《兒童世界》搭檔，以「夏姐姐說故事」單元成為無數孩子童年的溫柔記憶。

廣播金鐘首位得主、台視開播第一人夏琍琍病逝享壽83歲。（翻攝自臉書）廣播金鐘首位得主、台視開播第一人夏琍琍病逝享壽83歲。（翻攝自臉書）

資深主持人陳凱倫昨（25）日從台視群組得知噩耗，深感震驚。他回憶，和夏琍琍過去互動熱絡，但自去年起他的問候訊息卻「只讀不回」，後來才得知夏琍琍因先生過世打擊極大、臥病不起。陳凱倫感性表示，2018年曾邀請夏琍琍登上原住民族廣播電台受訪，其清晰口齒與優雅談吐至今歷歷在目。

夏琍琍家屬將於3月2日上午11：30在第二殯儀館景行樓一樓致忠四廳舉行追思禮拜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中