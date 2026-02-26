首位金鐘得主夏琍琍83歲病逝 陳凱倫感傷揭她生前狀況

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視開播初期的第一位播音員、同時也是第一屆廣播金鐘獎得主夏琍琍，驚傳於2月23日病逝，享壽83歲。

陳凱倫（左）憶「夏姐姐」夏琍琍（右）優雅身影。（翻攝自臉書）

夏琍琍的演藝生涯本身就是一部台灣電視史。1963年自國立藝專（現國立台灣藝術大學）畢業後，她帶著對廣播的熱忱投身心戰電台（現中央廣播電台）。1966年，她憑藉著過人的播音實力，摘下第一屆廣播金鐘獎「播音員獎」，寫下歷史新頁。

在那個還沒有「新聞主播」一詞的年代，她是台視開播後首位考進的播音員，負責播報新聞。此外，她與上官亮在《兒童世界》搭檔，以「夏姐姐說故事」單元成為無數孩子童年的溫柔記憶。

廣播金鐘首位得主、台視開播第一人夏琍琍病逝享壽83歲。（翻攝自臉書）

資深主持人陳凱倫昨（25）日從台視群組得知噩耗，深感震驚。他回憶，和夏琍琍過去互動熱絡，但自去年起他的問候訊息卻「只讀不回」，後來才得知夏琍琍因先生過世打擊極大、臥病不起。陳凱倫感性表示，2018年曾邀請夏琍琍登上原住民族廣播電台受訪，其清晰口齒與優雅談吐至今歷歷在目。

夏琍琍家屬將於3月2日上午11：30在第二殯儀館景行樓一樓致忠四廳舉行追思禮拜。

