自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

菸齡25年一天一包！八點檔男星做心臟檢查後戒了：希望撐下去

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔男星潘逸安宣布與糾纏25年的菸癮「分手」，他昨（25日）在臉書堅定宣布：「我戒菸了！」

潘逸安宣布成功戒菸。（翻攝自臉書）潘逸安宣布成功戒菸。（翻攝自臉書）

潘逸安自招這段「菸緣」深厚，菸齡大約25年，他過去曾是「一天一包菸」的重度使用者，但就在最近，他決定狠下心來，目前已經成功與菸味失聯兩個禮拜。

潘逸安透露，小10歲的老婆Vivian其實超級體諒：「太太從來沒有逼我戒菸，因為她知道我們這個圈子高壓，很多人都有抽菸，是習慣、是舒壓。」反倒是爸媽常在耳邊唸經：「某囝還那麼年輕，菸戒一戒。」

潘逸安（左二）和老婆Vivian（右）婚後育有一子一女。（翻攝自臉書）潘逸安（左二）和老婆Vivian（右）婚後育有一子一女。（翻攝自臉書）

至於是什麼力量讓資深菸友回頭？原來是潘逸安最近去做了心臟檢查，在醫師的「專業關切」與提醒下，他才猛然驚覺健康不能開玩笑。

下定決心戒菸的潘逸安，感性提到了已故的父親，他認為這個決定不只是為了自己和小孩：「我想我爸在天上知道了應該會很開心。」 但他也老實承認，沒了尼古丁的日子真的不好過，「戒斷期些許痛苦」，感覺整個人都在跟生理本能拔河。他在貼文最後自我喊話：「希望我能撐下去！」

潘逸安（左）經常和老婆Vivian（右）分享育兒日常。（翻攝自臉書）潘逸安（左）經常和老婆Vivian（右）分享育兒日常。（翻攝自臉書）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中