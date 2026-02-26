菸齡25年一天一包！八點檔男星做心臟檢查後戒了：希望撐下去

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔男星潘逸安宣布與糾纏25年的菸癮「分手」，他昨（25日）在臉書堅定宣布：「我戒菸了！」

潘逸安宣布成功戒菸。（翻攝自臉書）

潘逸安自招這段「菸緣」深厚，菸齡大約25年，他過去曾是「一天一包菸」的重度使用者，但就在最近，他決定狠下心來，目前已經成功與菸味失聯兩個禮拜。

潘逸安透露，小10歲的老婆Vivian其實超級體諒：「太太從來沒有逼我戒菸，因為她知道我們這個圈子高壓，很多人都有抽菸，是習慣、是舒壓。」反倒是爸媽常在耳邊唸經：「某囝還那麼年輕，菸戒一戒。」

潘逸安（左二）和老婆Vivian（右）婚後育有一子一女。（翻攝自臉書）

至於是什麼力量讓資深菸友回頭？原來是潘逸安最近去做了心臟檢查，在醫師的「專業關切」與提醒下，他才猛然驚覺健康不能開玩笑。

下定決心戒菸的潘逸安，感性提到了已故的父親，他認為這個決定不只是為了自己和小孩：「我想我爸在天上知道了應該會很開心。」 但他也老實承認，沒了尼古丁的日子真的不好過，「戒斷期些許痛苦」，感覺整個人都在跟生理本能拔河。他在貼文最後自我喊話：「希望我能撐下去！」

潘逸安（左）經常和老婆Vivian（右）分享育兒日常。（翻攝自臉書）

