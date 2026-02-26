泰民提前解約BPM！遭爆酬勞拖欠數十億韓元成導火線

SHINee泰民離開Big Planet Made Entertainment 。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣男團SHINee成員泰民近日傳出提前結束與Big Planet Made Entertainment（BPM）專屬合約的消息，引發外界關注。雙方原本合作未滿兩年，如今提前分道揚鑣，背後原因被指與金錢結算與公司經營狀況有關，掀起粉絲熱議。

據韓媒消息指出，泰民自2024年與BPM簽約後，積極投入個人活動，不僅展開橫跨多個城市的世界巡演，也持續進行海外演出與宣傳工作。然而相關收益與酬勞遲遲未完成結算，累積金額高達數十億韓元，使雙方矛盾逐漸浮上檯面。除此之外，經紀公司曾被指在未事先取得同意的情況下與外部單位簽訂合作合約，也進一步影響彼此信任關係。

請繼續往下閱讀...

更令人關注的是，外傳BPM因資金周轉困難，泰民曾為確保演出團隊正常運作，自行墊付部分舞者與工作人員的薪資，展現對團隊的責任感。然而在協助公司度過難關的同時，個人收入卻長期遭拖欠，最終讓他決定提前終止合作關係。

對於解約一事，BPM已發表簡短聲明證實雙方經協議終止專屬合約，但並未進一步說明細節。外界普遍認為，此次事件核心仍圍繞在酬勞結算與公司財務問題。

據了解，BPM母公司One Hundred近來屢傳財務壓力，甚至涉及債務與稅務爭議，整體營運狀況備受關注。除了泰民之外，旗下多名藝人的薪資問題也傳出討論聲浪，使外界猜測未來是否可能出現更多藝人調整合作關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法