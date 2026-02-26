自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔女星車禍毀容「眼皮遭削掉」 半年動刀一次「驚人維修費」曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女星徐千京日前上節目《命運好好玩》分享暗黑病史，她曾因車禍慘遭毀容，一度淪落到「死不瞑目」的窘境。

回想起那場惡夢，徐千京坦言當時傷勢慘烈，「我的眼皮就被削掉了，也算是一個毀容吧！因為我眼睛閉不起來，那時右眼的視力剩0.2，看不是很清楚」，眼睛閉不起來聽起來很科幻，但對當事人來說卻是身心的雙重折磨。徐千京透露，當時她灰心到完全不想照鏡子，甚至得看精神科才能維持基本心理建設，幸好這時出現了命中的貴人醫美名醫李進良。

徐千京上節目分享車禍毀容的黑歷史。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）徐千京上節目分享車禍毀容的黑歷史。（翻攝自《命運好好玩》YouTube）

在最黑暗的時刻，李進良不僅沒讓她放棄，還展現了超暖男的一面。徐千京感性表示：「最不知所措的時候，他鼓勵我，安排護理師專車陪我去諮詢，還介紹了專門救治眼睛的醫生給我。那十幾次的治療過程很辛苦，但他給予的善意和支持，是把我拉出深淵的關鍵力量。」

這場修復長期抗戰一打就是5年，不僅考驗意志，更考驗荷包。徐千京透露：「一次手術要30萬，我半年做一次，前前後後應該有做到十幾次。」 整體算下來，光是為了把眼皮「補回來」，就燒掉了至少300萬。

徐千京近期在八點檔有出色表現。（翻攝自臉書）徐千京近期在八點檔有出色表現。（翻攝自臉書）

當大家以為毀容期間會意志消沉時，徐千京趁著眼睛還在修復，瘋狂開啟「技能樹」，這5年間，她不只考到了中式、西式廚師證照、麵包師、飲料師證照、潛水證照，甚至還學會了鋼管舞、馬術跟武術。如今的她不僅找回美貌，更帶著滿身才華重回大眾視野，近期更在民視八點檔《豆腐媽媽》有精彩演出。

