近千萬燒光仍虧損！潘慧如健康拉警報 寵物旅館收攤

潘慧如近千萬心血喊卡，宣布4月底告別寵物旅館。（資料照）

〔記者李紹綾／台北報導〕「毛孩守護女神」潘慧如2022年砸近千萬、賣房打造的豪華寵物旅館「3天2夜」，昨（25日）宣布將畫下句點。雖然營業額年年漲，但千萬元預算燒光加上健康亮紅燈，讓潘慧如只能感嘆「止血」比創業更難。

潘慧如在臉書感性發文，回憶這3年半與毛孩共處的點滴，她坦言：「心裡真的很不捨、很難過，但也有些無奈。因為身體發出了一些警訊，我必須誠實面對自己，『3天2夜寵物旅館』決定在2026年4月30日正式結束營業。」

這1200多個日子，潘慧如把旅館當成修道院在經營，不僅落實 「24小時褓母隨側」 與 「全館不關籠照護」，還練就了「讀心術」，從吠叫頻率聽出狗狗是在焦慮還是想討拍。

潘慧如宣布經營的寵物旅館4月底停業。（翻攝自臉書）

談到自家的團隊，潘慧如的「讚美」方式非常特別，她直白表示：「在我們這裡上班真的會『累死』！又要顧狗、又要拍照回報、又要打掃、還要隨時準備抱抱……」
雖然工作量爆表，甚至連吃飯技巧、飯後刷牙都要管，但看到夥伴們把客人寶貝當成自己小孩在疼，讓她深受感動：「看著你們真誠又充滿愛地對待每一隻狗狗，是我這輩子最驕傲的事。」

雖然即將歇業，但潘慧如不捨得嘔心瀝血打造的硬體就此浪費。她大方啟動頂讓計畫，誠實喊話：「我不敢保證技術或客源能100%傳承，但我能保證，這是一個『為了專業照護而生』的基地。」這裡不僅沒異味，還有全方位監視、穩定冷暖氣與淨水設備。她形容這是「為了減輕一點損失壓力」，也希望讓好的硬體能延續下去，讓想開寵物美容或旅館的人少走冤枉路。

潘慧如宣布經營的寵物旅館4月底停業。（翻攝自臉書）

消息曝光後，潘慧如的訊息匣瞬間被塞爆。她隨後再度發文感謝飼主的關心：「謝謝每一位飼主的關心與鼓勵，真的都有收到，也很珍惜。」 雖然實體店面要關了，但她的初心不變，未來將轉向寵物照護教育與流浪動物公益。

潘慧如透露，自己正忙著收拾行李，因為「明天是超早班機，都還沒完全忙完，只能邊收邊想著下一段路」。

點圖放大header
點圖放大body

